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Ставропольчанка два года получала пенсию за мертвеца
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Ставропольчанка два года получала пенсию за мертвеца 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Жительница Ипатово два года получала пенсию за умершего гражданина, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по СК.
Покойный мужчина ранее работал на её частном подворье. Злоумышленница нашла подставное лицо и два года получала пенсию за мертвеца, заработав таким способом более 270 тысяч рублей.
Полицейским удалось раскрыть преступную схему. Они доставили женщину в отдел, где она во всём призналась. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество.
Ранее в городе Лермонтове в покушении на мошенничество обвинили инспектора ГИБДД.
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