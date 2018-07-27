Ставропольчанка два года получала пенсию за мертвеца

Жительница Ипатово два года получала пенсию за умершего гражданина, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МВД по СК.

Покойный мужчина ранее работал на её частном подворье. Злоумышленница нашла подставное лицо и два года получала пенсию за мертвеца, заработав таким способом более 270 тысяч рублей.

Полицейским удалось раскрыть преступную схему. Они доставили женщину в отдел, где она во всём призналась. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы за мошенничество.

Ранее в городе Лермонтове в покушении на мошенничество обвинили инспектора ГИБДД

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