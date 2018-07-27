В Карелии начинается замена 12 деревянных мостов на капитальные

Встреча прошла в преддверии предстоящего 31 июля заседания возглавляемой Патрушевым Государственной комиссии по подготовке 100-летия образования Карелии.

"Отмечено, что по решению Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии реализуются инвестпроекты по газификации, строительству Белопорожских ГЭС, реконструкции железнодорожного вокзала Петрозаводска , построен социально значимый путепровод через железнодорожные пути в Петрозаводске", — отметили в пресс-службе. Ведется работа по развитию авиасообщения, аэродромной и маршрутной сети, по включению авиамаршрутов в перечень субсидируемых. В федеральную собственность передано 309 км региональных автодорог.

Результатом работы Госкомиссии стало утверждение правительством РФ в марте 2018 года новой редакции федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». На реализацию программы в 2018 году в федеральном бюджете зарезервированы средства в размере 2,84 млрд рублей.

"В 2018 году планируется начать строительство 12 капитальных мостов вместо ныне действующих деревянных, строительство нового аэровокзала в Петрозаводске, — говорится в сообщении. — В текущем году предполагается обеспечить необходимой инфраструктурой земельные участки в целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей".

Отдельное внимание на встрече уделили вопросам совершенствования государственного управления, реализации проектов в сфере приграничного сотрудничества, обеспечения государственной и общественной безопасности на территории Карелии. Отмечено, что в первом полугодии 2018 года оперативная обстановка в регионе характеризовалась снижением общего количества зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.

"Затронут вопрос завершения строительства второй очереди Петрозаводского президентского кадетского училища, решение о создании которого принято Государственной комиссией по подготовке к 100-летию Карелии, — добавили в пресс-службе. — К началу учебного года планируется завершение строительства спального корпуса на 120 мест, ледового катка, спортивного комплекса с бассейном на 40 человек в смену".

С сентября 2018 года начнется военная подготовка студентов на военной кафедре при Петрозаводском государственном университете.