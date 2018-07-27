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В Карелии начинается замена 12 деревянных мостов на капитальные
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В Карелии начинается замена 12 деревянных мостов на капитальные 

ТАСС 1 час назад
Фото: Карельские вести
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. В Карелии в 2018 году начнется замена 12 деревянных мостов на капитальные. Как сообщили в пресс-службе Совбеза, речь об этом шла на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с заместителем министра транспорта России Николаем Асаулом, первым заместителем министра внутренних дел России Александром Горовым и главой Карелии Артуром Парфенчиковым.
Встреча прошла в преддверии предстоящего 31 июля заседания возглавляемой Патрушевым Государственной комиссии по подготовке 100-летия образования Карелии.
"Отмечено, что по решению Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии реализуются инвестпроекты по газификации, строительству Белопорожских ГЭС, реконструкции железнодорожного вокзала Петрозаводска, построен социально значимый путепровод через железнодорожные пути в Петрозаводске", — отметили в пресс-службе. Ведется работа по развитию авиасообщения, аэродромной и маршрутной сети, по включению авиамаршрутов в перечень субсидируемых. В федеральную собственность передано 309 км региональных автодорог.
Результатом работы Госкомиссии стало утверждение правительством РФ в марте 2018 года новой редакции федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». На реализацию программы в 2018 году в федеральном бюджете зарезервированы средства в размере 2,84 млрд рублей.
"В 2018 году планируется начать строительство 12 капитальных мостов вместо ныне действующих деревянных, строительство нового аэровокзала в Петрозаводске, — говорится в сообщении. — В текущем году предполагается обеспечить необходимой инфраструктурой земельные участки в целях жилищного строительства для семей, имеющих трех и более детей".
Отдельное внимание на встрече уделили вопросам совершенствования государственного управления, реализации проектов в сфере приграничного сотрудничества, обеспечения государственной и общественной безопасности на территории Карелии. Отмечено, что в первом полугодии 2018 года оперативная обстановка в регионе характеризовалась снижением общего количества зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких.
"Затронут вопрос завершения строительства второй очереди Петрозаводского президентского кадетского училища, решение о создании которого принято Государственной комиссией по подготовке к 100-летию Карелии, — добавили в пресс-службе. — К началу учебного года планируется завершение строительства спального корпуса на 120 мест, ледового катка, спортивного комплекса с бассейном на 40 человек в смену".
С сентября 2018 года начнется военная подготовка студентов на военной кафедре при Петрозаводском государственном университете.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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