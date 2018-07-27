Где поставят платные парковки в Уфе?

Городские власти опубликовали перечень участков, где в Уфе платные стоянки появятся в первую очередь. Все они находятся в исторической, популярной части города. Адресный план размещения платных парковочных мест пройдет еще не одно согласование, но приблизительный список уже есть. В мэрии обозначили 15 участков, рассчитанных на 5700 парковочных мест, 570 из них — для инвалидов, бесплатные.

Площадь довольно большая

Изменения коснутся следующих улиц, за исключением мест на придомовых территориях, которые останутся в руках жильцов.

Революционная (участок от Аксакова до Айской) Достоевского (от Аксакова до Кустарной и от Мингажева до Айской) Кирова (от Мустая Карима до Айской) Чернышевского (от Аксакова до Айской) Коммунистическая (от Аксакова до Воровского) Пушкина (от Аксакова до Воровского) Заки Валиди (от Аксакова до Воровского) Аксакова (от Заки Валиди до Революционной) Гоголя (от Заки Валиди до Достоевского) Карла Маркса (от Заки Валиди до Революционной) Театральная (от Заки Валиди до Пушкина) Мустая Карима (от Коммунистическая до Революционной) Ленина (от Пушкина до Революционной) Цюрупы (от Заки Валиди до Революционной) Айская (от Воровского до Революционной).

Новая система войдет в быт постепенно. А пока мэрия продолжает принимать заявки на участие в концессионном соглашении по проекту, который оценивается от 1,186 миллиарда рублей со сроком реализации 25 лет. Обустройство парковочного пространства — оформление площадки, установку паркоматов и организацию службы для надзора за соблюдением правил, возьмет на себя определенная компания, так называемый администратор. Всего в ближайшие годы ему предстоит организовать 11 500 парковочных мест.

Судя по опубликованным документам, пока изъявила желание инвестировать в проект только одна компания — ООО «Сити Р». Но если представить перспективы возможной прибыли от всего этого предприятия, то можно предположить, что вскоре желающих появится гораздо больше.

Стоимость

Цена вопроса еще не известна. Стоимость паркинга определит муниципалитет, установит базовую и максимальную цену. Определенная группа населения будет парковаться бесплатно или по льготным тарифам. Кто именно — еще уточняется, однако инвалидам и ветеранам войн места полагаются бесплатно априори, согласно федеральному закону.

Для людей, имеющих льготы, по закону полагается не менее 10% парковочного пространства

Предполагается, что рассчитаться за услуги парковки можно будет в паркомате с помощью банковской карты, а также по СМС или специальному приложению, которое позволит оплачивать стоянку поминутно. Причем, уже известно, что первые 15 минут останутся бесплатными. И еще один существенный нюанс: плату будут взимать только в рабочее время по будням, а в праздничные дни и выходные въезд останется свободным.

Зато есть и плюсы…

— Новая система позволит разгрузить центральную часть города. Сегодня эта проблема стоит очень остро, особенно возле мест общественного пользования — бизнес-центров, банков, школ, — говорится на сайте городской администрации. — С появлением платных парковочных мест любой горожанин может рассчитывать на свободную зону. По опыту соседей, подобная система функционирует в 21 крупном городе России , в радиусе действия парковки снижается общая аварийность на 25%.

Предполагается, что новая система разгрузит зоны посадки/высадки пассажиров