Логотип «Адмирала» могут арестовать за долги перед Пенсионным фондом

Судебные приставы потребовали от клуба Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» предоставить информацию о том, кому принадлежит торговая марка команды из Владивостока

По информации «Новости Владивостока», логотип команды — «якорь», может быть арестован из-за долгов перед Пенсионным фондом. Отмечается, что в этом случае логотип может быть выставлен на торги федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

Также в отношении «Адмирала» ведется более десяти дел на общую сумму более 82 млн рублей.