Логотип «Адмирала» могут арестовать за долги перед Пенсионным фондом 

Судебные приставы потребовали от клуба Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» предоставить информацию о том, кому принадлежит торговая марка команды из Владивостока.
По информации «Новости Владивостока», логотип команды — «якорь», может быть арестован из-за долгов перед Пенсионным фондом. Отмечается, что в этом случае логотип может быть выставлен на торги федеральным агентством по управлению государственным имуществом.
Также в отношении «Адмирала» ведется более десяти дел на общую сумму более 82 млн рублей.
В июле клуб представил новую форму с изображением штурвала вместо якоря. Болельщики команды выразили недовольство новой формой и обратились с открытым письмом в администрацию Приморского края на имя временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Тарасенко и генерального директора «Адмирала» Сергея Сошникова.