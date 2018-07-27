Российские археологи обнаружили в Туве два кургана со скифскими захоронениями

Археологам Русского географического общества при участии Института истории материальной культуры РАН и Экспедиционного центра Минобороны РФ удалось обнаружить два кургана скифского времени захоронения IX века до нашей эры.

Как передаёт телеканал «360», экспедиция стартовала в начале июня. За это время, по словам археологов, им удалось найти насыщенный курганный могильник Туннуг и два дополнительных, которые относятся к скифскому времени.

Место раскопок датируется IX веком до нашей эры. Оно было ключевым в течение многих столетий.

Со слов старшего научного сотрудника Института истории материальной культуры Российской академии наук Тимура Садыкова , это открытие является крайне важным, так как это захоронение является самым крупным и самым ранним скифским памятником в этом регионе.

При этом учёный напомнил, что Курган Туннуг находится в пойме реки Уюк в Уюкской котловине Республики Тува , а это место считается потенциально богатым на важные исторические находки. Благодаря тому, что курган частично находится в вечной мерзлоте. Поэтому под каменной насыпью объекта существует высокая вероятность обнаружить сохранившуюся органику и разнообразные артефакты.

Любопытно, что археологи ещё не приступали к раскопкам основного кургана, но уже обнаружили уникальные исторические объекты: три наконечника стрел (каменный, бронзовый и железный), бронзовый предмет раннескифского периода, каменные круги, глиняные черепки, фрагменты керамики, а также три человеческих скелета и кости животных. Некоторые предметы хорошо сохранились.

Канады, Кроме российских археологов, на месте раскопок работают известные исследователи и волонтёры из разных уголков мира — США Франции , Индии, Эквадора Латвии . При этом из лагеря экспедиции до места раскопок ученых доставляет специальная техника — гусеничные болотоходы, иначе до кургана не добраться.

Экспедиция рассчитана как минимум на пять лет. Каждый год добровольных помощников в Русском географическом обществе будут набирать заново. Так что прикоснуться к древнейшей истории Сибири есть шанс у всех желающих.

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