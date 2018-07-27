Экспедиция РГО обнаружила в Туве несколько неизвестных ранее скифских курганов

"Археологам удалось обнаружить возле основного захоронения (кургана Туннуг — прим. ТАСС) IX века до нашей эры еще как минимум два кургана скифского времени", — сообщили в РГО.

Курган Туннуг расположен в Уюкской котловине Республики Тува. Ученые предполагают, что захоронение является самым крупным и самым ранним скифским памятником в этом регионе. В июне стартовала экспедиция РГО, давшая старт изучению кургана. Тогда старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Российской академии наук Тимур Садыков рассказал ТАСС, что среди первых находок наконечник стрелы, имеющий нехарактерную для той местности форму. Сейчас сделаны еще более значимые открытия.

"Мы думали, что здесь один большой курган, вокруг которого расположены какие-то небольшие ритуальные объекты, а оказалось, что это очень насыщенный курганный могильник — мы уже обнаружили как минимум два дополнительных кургана скифского времени, очень много объектов начала нашей эры и какую-то огромную каменную вымостку, которую пока не можем датировать. Стало ясно, что курган Туннуг функционировал в очень богатом и разнообразном окружении. Сам курган датируется IX веком до нашей эры, но это место оставалось ключевым в течение многих столетий. Это, пожалуй, самое важное открытие, которое мы уже сделали", — пояснил Садыков.

Скифская культура в Сибири датируется первым тысячелетием до нашей эры. Считается, что она зародилась на территории Алтая и Тувы, откуда скифы начали продвижение на запад, достигнув в VIII веке до н. э. Северного Причерноморья.

В расположенной на севере Тувы «Долине царей» названной так из-за большого количества курганов, были сделаны уникальные археологические находки. В Кургане Аржаан-2 ученые нашли около 20 кг золотых изделий.