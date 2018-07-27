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Список участников образовательной программы «Архитекторы.РФ» сформируют до 20 августа
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Список участников образовательной программы «Архитекторы.РФ» сформируют до 20 августа 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Список участников образовательной программы «Архитекторы.РФ», которая реализуется АО «Дом.РФ» и Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» при поддержке Минстроя России, сформируют до 20 августа. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе «Дом. РФ».
«После завершения регистрации 23 июля экспертная комиссия начала обработку заявок, а участникам в это время предлагается изучить материалы онлайн-курсов и пройти тестирование, результаты которого станут частью конкурсного отбора. Список участников офлайн-программы будет сформирован до 20 августа», — сказали в пресс-службе.
Как отметили в «Дом.РФ», в ходе отбора участников офлайн-программы будет учитываться соблюдение требований к участию и подаче заявки, опыт работы, образование, уровень профессиональных компетенций, мотивация и желание продолжать профессиональное и личное развитие, лидерский потенциал, результаты онлайн-тестирования, презентационные и коммуникативные навыки.
«Офлайн-программа поделена на четыре образовательных модуля. Первый модуль стартует 10 сентября в Москве и продлится семь дней. В рамках второго модуля в октябре состоятся исследовательские поездки по городам России. В ноябре третий модуль пройдет в городах Европы. Завершится программа четвертым модулем в Москве 20 декабря», — заключили в пресс-службе.
Ранее в «Дом.РФ» сообщили, что бесплатная образовательная программа развития архитекторов, проектировщиков, градостроителей и госслужащих будет состоять из онлайн-курсов, а также офлайн-модулей, в которых смогут принять участие 100 претендентов, прошедших конкурсный отбор.
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