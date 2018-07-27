Чугунные ограждения набережных обновляют раз в семь лет

26 июля специалисты ГБУ «Гормост» приступили к работам по очистке ограждений и гранитной кладки столичных набережных.

Когда работает пескоструйный агрегат, близки лучше не подходить — такой сильный шум. С главным инженером участка №7 ГБУ Гормост Евгением Лежавой нам пришлось отойти метров на 50 от участка, где трудились рабочие, чтобы выведать у него все подробности и предстоящий фронт работ.

— Работа очень трудоемкая, — рассказывает он. — Но проводится раз в семь лет. Сначала делается ручная отбивка слоев краски, затем пескоструйка, грунтовка и снова покраска.

Из разговора с главным инженером участка становится понятно, что о набережных он может рассказать немало интересных историй. Не мудрено — по одному только седьмому участку обслуживается 125 километров набережных.

— Больше всего люблю прогуливаться по Воробьевской, Лужнецкой набережным, — говорит Лежава, но, оглядываясь на сотрудников, спешит уточнить. — Но, конечно, не в рабочее время.

На первом этапе очистке и перекраске чугунных ограждений, пескоструйной обработке облицовке подвергнут пять набережных: Подгорскую, Устьинскую, Серебряническую, Берниковскую и Николоямскую — всего порядка 3,5 километра.

Евгений Лежава подходит ближе к ограждению, указывает на узор.

— Это ограждение типа «Яуза», еще есть «Большая Москва», — говорит главный инженер участка. — Их, конечно, сложнее обрабатывать, чем гранитные ограждения, уж больно узорчатые.

Тем временем, пескоструйный агрегат затих — видимо, перекур. Воспользовавшись моментом, мы находим того самого «пескоструйщика» — Павла Цыганкова, который, сняв шлем, отдыхает, прислонившись спиной к граниту. По виску его стекает пара капель пота, видно, что работа у парня не самая легкая.

— Конечно, устаешь, особенно с этими перилами: то встанешь, то сядешь, а когда с обратной стороны надо обрабатывать, вообще вниз головой, — говорит Павел.

Оказалось, что моложавый с виду Цыганков работает в ГБУ «Гормост» уже восемь лет.

— Я уже все, что мог, здесь отпесочил, — улыбаясь, говорит Павел.

Костюм, в котором трудится Цыганков, специальный, кожаные элементы защищают его от летящего во все стороны песка, на голову надет шлем, в который по тонкому шлангу поступает воздух. Работает Павел Цыганков в берушах, но все равно во время работы агрегата ничего не слышит.

— С компрессорщиком жестами общаемся, — объясняет Цыганков. — Показываем, когда песок идет, когда не идет, когда забилось, когда кончился.

Песок поступает на сопла под давлением из специального резервуара. За полтора часа пескоструйной обработки «выдувается» порядка 15 ведер песка. Причем специального, кварцевого, который закупается под эти цели. Обычный, со дна той же Яузы, не подойдет.