Обычай кровной мести у чеченцев: для чего он нужен

Обычай кровной мести, который практикуется, в частности, у чеченцев, многим кажется диким средневековым пережитком. Но не все так просто и однозначно, как кажется на первый взгляд. По сути дела эта традиция защищает от разгула насилия.

По закону адата

В чеченском языке кровная месть зовется «чир». Традиция эта не мусульманская, она восходит к адату — своду неписаных законов, по которым жили еще до принятия ислама вайнахи — предки современных чеченцев. Поводом к кровной мести чаще всего становится убийство. Собираются старейшины тейпа и проводят разбирательство. Если они устанавливают виновность подозреваемого, то начинается обряд «кровничества». К родным убийцы отправляют посланника, который сообщает им о решении семьи пострадавшего объявить кровную месть. С этого момента закон «кровь за кровь» вступает в силу. В случае, если убийство непредумышленное (скажем, это гибель в ДТП или от шальной пули), то виновника обычно тут же прощают, но при этом он должен заплатить выкуп семье жертвы или взять на содержание детей потерпевшего. Порой родные жертвы отказываются от выкупа, и это считается верхом благородства. Но если выясняется, что в момент наезда или «случайного выстрела» убийца был пьян, то кровная месть может осуществиться. Кстати, женщин, стариков, детей или слабоумных по обычаю кровной мести не убивают. Но в то же время женщина может сама осуществить кровную месть, если в ее семье не осталось мужчин. А если убили женщину, то за нее убивают двоих мужчин из семьи убийцы. Чаще всего семья, которой объявили «чир», после этого переезжает в другое место. Таких людей называют «Луровелла», что означает «скрывающиеся от кровной мести». В древности кровная месть осуществлялась только в отношении самого виновника преступления. В адате существовало такое понятие, как «куйг бехки» («виновная рука»), то есть преследовать можно было только непосредственно убийцу. Причем кровников часто прощали — это считалось более достойным поступком, чем месть. В XIX веке при имаме Шамиле закон скорректировали: теперь пострадавшая сторона могла сама выбирать, кто попадет «под раздачу». Обычно это были ближайшие родичи виновника по отцовской линии. Иногда бывало так, что убивали самого уважаемого из семьи. Мстить могут только ближайшие родственники убитого. Если месть осуществит, к примеру, его друг, это уже будет считаться не кровной местью, а убийством, что приведет к появлению новых кровников. Порой преступника убивают его собственные родные, чтобы избежать дальнейших кровопролитий.

Примирение

Срока давности кровная месть не имеет. Если человек, которого обвинили в преступлении, умирает, то убить могут его братьев, сыновей, внуков или других родственников мужского пола. Поэтому считается, что чем быстрее наступит примирение, тем лучше. Процесс примирения обычно инициирует семья виновного. К кровникам отправляется посредник, заявляющий о желании примириться. По правилам, примирение может произойти не ранее чем через год после объявления «чира». Все это время те, кому объявлена кровная месть, должны находиться в изгнании, скрываться. Процедура примирения выглядит так. После того как достигнута договоренность между двумя сторонами, в назначенное время в назначенном месте (как правило, на околице села) встречаются представители обеих сторон, причем «по протоколу» они должны быть в темных одеждах и с покрытыми головами и не должны поднимать головы и смотреть в глаза «противной стороне». Сначала звучит ритуальное приветствие и читаются молитвы. Затем следует сам обряд. Ближайший родственник убитого обривает голову и бороду убийцы, после чего тот считается прощенным. Мол, если во время бритья удержался от соблазна перерезать врагу горло — значит, простил…

Зачем нужна кровная месть?

Если тот, кого подозревают в убийстве, считает себя невиновным, и нет неопровержимых доказательств его причастности к преступлению, то он может снять с себя подозрения, поклявшись на Коране. Это происходит на глазах у десятков свидетелей. Случается, что преступник лжет и на Коране. «Кхера дуй» (ложная клятва) в исламе считается одним из тягчайших преступлений. Если выясняется, что человек солгал, то прощение аннулируется, а от клятвопреступник а отворачиваются все его родные. В чем же смысл кровной мести? В том, чтобы люди поняли: убийство — страшный грех, и если ты убил, то грех этот падет не только на тебя, но и на головы твоих близких. То есть ужасный на первый взгляд обычай по сути удерживает от совершения преступлений.