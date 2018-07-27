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Жители первого жилучастка рассказали Евгению Примакову о протекающих крышах и лопающихся стенах
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Жители первого жилучастка рассказали Евгению Примакову о протекающих крышах и лопающихся стенах 

САРАТОВ24 45 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Очередные встречи общественника, журналиста Евгения Примакова с жителями Заводского района состоялись в четверг, 26 июля, на улице Энтузиастов и площади Орджоникидзе.
Состояние дороги от авиационного завода, по которой дети ходят в школу — один из наболевших вопросов жителей 1-го жилучастка в Заводском районе Саратова. Другая волнующая людей проблема — частые порывы коммуникаций. На встрече не обошлось и без актуальных вопросов, касающихся закрытых ранее производств, низких пенсий, благоустройства придомовых территорий.
Жители дома №11б по площади Орджоникидзе рассказали, что у них на протяжении месяца нет горячей воды, крыша требует ремонта, а проходящие по двору трубы — утепления. Заводчане также отметили, что из-за протекающих крыш в квартирах отходят обои, лопаются стены, с потолка осыпается штукатурка. Как выяснилось в ходе общения, предыдущая управляющая компания в свое время некачественно провела ремонт крыш и не выполнила судебное предписание о приведении кровли в надлежащее состояние. С 2016 года УК обанкротилась, и на ее место пришла другая, руководят которой, по сути, те же люди, что и раньше.
«Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании должны выполнять условия заключенного с ними договора», — отметил Примаков, подчеркнув, что состояние домов вызывает большие вопросы к тем, кто должен следить за их содержанием и ремонтом.
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