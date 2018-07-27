Пять дней НМУ: Минэкологии и Росприроднадзор заявили об усилении работы

С 24 по 29 июля в Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности: отсутствие или слабый ветер и, как следствие, скопление загрязняющих веществ. Минэкологии региона и Росприродназор усилили работу по контролю за выбросами промышленных предприятий. Проводятся ежедневные проверки, их результат публикуется на сайте министерства.

Не считая последней недели июля, воздух в Челябинске стал чище

— Две передвижные экологические лаборатории Минэкологии ежедневно выезжают на замеры качества атмосферного воздуха. Контроль производится на границах жилых застроек и в зонах влияния промпредприятий, — сообщила пресс-секретарь Минэкологии Челябинской области Екатерина Сорокина . — Специалисты регионального госэкологического надзора министерства экологии выезжают по обращениям граждан и проводят проверки промышленных объектов. Сотрудники Росприроднадзора по Челябинской области проверяют крупные предприятия федерального надзора.

В то же время последние несколько дней челябинцы в социальных сетях активно жалуются на качество воздуха в городе. Ощущаются неприятные запахи, гарь.

В июле Челябинский завод современных конструкций оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение закона «Об охране атмосферного воздуха». Претензии к предприятию возникли после проверки природоохранной прокуратуры.

А в начале месяца заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарёв отметил, что челябинцы стали меньше жаловаться на плохой воздух. По его мнению, улучшению ситуации со смогом во многом способствовали жёсткие меры надзорных органов и силовых структур. Такое мнение он высказал во время приёма граждан в Челябинске, во время которого не прозвучало ни одной жалобы на выбросы.