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Жители многоквартирных домов в Балаково обеспокоены новым тарифом на мусор
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Жители многоквартирных домов в Балаково обеспокоены новым тарифом на мусор
АиФ
46 минут назад
Комментарии
Фото:
АиФ
Жители многоквартирных домов в Балаково обеспокоены новым тарифом на вывоз мусор, для некоторых сумма возрастет в четыре раза.
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