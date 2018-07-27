Губернатор: Курганская область планирует привлечь более 5 млрд руб. в АПК в 2018 году

"В 2018 году только в сельское хозяйство региона планируется инвестировать более пяти миллиардов рублей. В качестве примера могу привести вам такой глобальный проект, как строительство в Сафакулевском районе тепличного комплекса стоимостью 3,5 млрд рублей, освоено 1,4 млрд рублей", — сказал Кокорин.

В селе Мартыновка Сафакулевского района Курганской области строится агрокомплекс по производству овощей в закрытом грунте. Открытие комплекса позволит создать около 350 рабочих мест. Мощность тепличного комплекса — до 15 тыс. тонн овощных и 200 тыс. единиц зеленых культур в год. Планируется, что продукция будет поставляться на рынки Курганской, Челябинской, Свердловской и Московской областей.