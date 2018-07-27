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Губернатор: Курганская область планирует привлечь более 5 млрд руб. в АПК в 2018 году
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Губернатор: Курганская область планирует привлечь более 5 млрд руб. в АПК в 2018 году 

ТАСС 44 минуты назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Курганская область планирует привлечь более 5 млрд рублей в сферу сельского хозяйства в 2018 году. Речь идет о средствах частных инвесторов, сообщил в пятницу ТАСС губернатор региона Алексей Кокорин.
"В 2018 году только в сельское хозяйство региона планируется инвестировать более пяти миллиардов рублей. В качестве примера могу привести вам такой глобальный проект, как строительство в Сафакулевском районе тепличного комплекса стоимостью 3,5 млрд рублей, освоено 1,4 млрд рублей", — сказал Кокорин.
В селе Мартыновка Сафакулевского района Курганской области строится агрокомплекс по производству овощей в закрытом грунте. Открытие комплекса позволит создать около 350 рабочих мест. Мощность тепличного комплекса — до 15 тыс. тонн овощных и 200 тыс. единиц зеленых культур в год. Планируется, что продукция будет поставляться на рынки Курганской, Челябинской, Свердловской и Московской областей.
Ранее полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов в ходе визита в Курганскую область подчеркнул, что готов оказать содействие правительству региона в привлечении инвесторов в агропромышленный комплекс. По мнению Цуканова, Курганская область — «единственная территория в округе, которая обладает таким количеством земли и технологиями».
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