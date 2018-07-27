Конный путешественник Цзинь Ли добрался до Казани 

Знаменитый китайский путешественник Цзинь Ли вместе со своим конем Караманом добрался до Казани, сообщает пресс-служба Национального центра конного туризма.
Переход из Самары дался ему нелегко. В пути конь по кличке Караман простудился и старая травма на холке снова начала его беспокоить. В Казани Цзиня Ли приютили в небольшом конном клубе на краю города. Специалисты, осмотрев Карамана, решили дать ему отдохнуть и выздороветь. Дальше в путь Цзинь Ли отправится на другом коне, а Караман будет идти рядом.
Отметим, что в столице Татарстана 27 июля путешественник посетит стадион «Казань Арена».
Напомним, Цзинь Ли уже побывал на стадионах в Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре. После Казани он планирует побывать в Нижнем Новгороде, Саранске, Санкт-Петербурге, Мурманске. Всего Цзинь Ли хочет пройти более 6000 км. На сегодняшний день путешественник преодолел 2 780 км Справка