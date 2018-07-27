Романтика Крыма: ТОП мест для влюбленных

СИМФЕРОПОЛЬ , 27 июл — РИА Новости Крым , Алина Богадица. Крым словно создан для романтических путешествий. Здесь есть популярные среди туристов «Ласточкино гнездо», Массандровский дворец, Беседка ветров над Гурзуфом и многие другие места, которые считаются идеальными для прогулки влюбленных. А еще на полуострове есть и малоизвестные объекты, которые хоть и не пользуются большим спросом у отдыхающих, но благодаря своей атмосфере могут создать необычную обстановку для пары.

РИА Новости Крым решил не указывать в подборке самые популярные романтические места, а рассказать в ней о малоизвестных, но не менее вдохновляющих объектах. Что из этого получилось — читайте в материале.

Искупаться в «Чаше любви» на Тарханкуте

Для романтиков «Чаша (она же Ванна) любви» на западном побережье Крыма стала одним из самых привлекательных объектов полуострова после выхода на экраны фильма «Человек-амфибия». Закрытый природный бассейн на побережье ландшафтно-рекреационного парка Атлеш представляет собой вулканическое образование в форме сердца. Уникальный «джакузи» находится в восьми километрах от села Оленевка на мысе Тарханкут.

Согласно древнему поверью, влюбленные пары должны взяться за руки и прыгнуть в «сердце» гигантской ванны. Если парень и девушка сумеют не разомкнуть руки во время прыжка, то проживут вместе долго и счастливо. По легенде, древние народы проверяли таким способом силу любви молодых перед свадьбой: ее отменяли, если пара размыкала руки.

Отдыхающие у природного бассейна «Чаша любви» на мысе Тарханкут

Полетать на воздушном шаре на горе КлЕментьева

Полет на большом и ярком воздушном шаре — довольно романтичное занятие. Лучшее время для полетов — ранее утро или перед закатом. Самым благоприятным местом для таких путешествий в Крыму считается гора Клементьева (Узун-Сырт) возле поселка Коктебель . Эта возвышенность известна уникальными воздушными потоками. Именно здесь в первой половине ХХ века начал развиваться отечественный планеризм.

Обычно туристам предлагают подниматься на высоту до тысячи метров, откуда открывается вид на Черное и Азовское моря, озеро Сиваш, потухший вулкан Кара-Даг и Феодосию. Полет может продолжаться от 15 минут до часа.

Выразить свои чувства можно, заказав огромный воздушный шар в форме сердца высотой в семиэтажный дом.

Фестиваль воздушных шаров в Краснодарском крае Полет на воздушном шаре

Проехаться на «трамвае желаний» в Евпатории

Прокатиться на трамвае в Крыму можно только в Евпатории. Кроме обычных маршрутов, по городу уже 20 лет курсирует «вагончик, исполняющий желания». Попасть в него может каждый, кто готов потратить час на экскурсионный маршрут. Движущаяся «достопримечательность» начинает и завершает путь на остановке в парке им. Фрунзе . Она проезжает театр и библиотеку им. Пушкина и проходит по историческому центру.

В экскурсионном вагоне установлены столы, где можно во время движения полакомиться прохладным напитком или мороженым. В пути экскурсовод расскажет о главных достопримечательностях Евпатории.

Горожане считают, что садясь в этот трамвай нужно обязательно первой поставить на ступеньку левую ногу, а правой рукой держаться за поручень. Если в этот момент загадать желание, то оно непременно сбудется.

Стоит отметить, что с этого года экскурсия действует только по предзаказу. Тем, кто желает прокатится в необычном вагончике, следует обратиться в Трамвайное управление им. Пятецкого.

"Трамвае желаний" в Евпатории

Поностальгировать на канатной дороге в Ялте

Легендарная канатная дорога «Ялта — Горка» известна даже тем, кто ни разу не бывал в Крыму благодаря культовому фильму «Асса». Вспомнив, как главные герои советского артхауса катались на фуникулере под песню Бориса Гребенщикова «Под небом голубым», так и хочется повторить их маршрут. Кстати, маленькие кабинки на двоих так и не изменились с тех времен.

Малая канатная дорога расположена в центре курортного города и действует уже более 50 лет. Каждая кабинка находится в пути 12 минут и поднимается на высоту 120 метров. Вся протяженность дороги составляет 600 метров. Тем, кто уже покорил холм Дарсан — высшую току маршрута, стоит прокатиться на канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри» длиной 3 тыс. метров.

Канатная дорога на горе Ай-Петри

Спустится по троллею со скалы Дива

Троллей — это экстремальный спуск по стальному канату с помощью специального блочного устройства под воздействием гравитации.

Чтобы получить порцию экстрима, сначала нужно взобраться на живописную скалу Дива, расположенную в поселке Симеиз . Крайняя точка скалы находится на высоте 70 метров над уровнем моря. К ее вершине ведется около 260 ступеней. Сделав несколько красивейших фото с Дивы, туристы при желании могут спуститься на троллее (он же зиплайн) или пройти по самому длинному в Крыму подвесному мосту.

Тренировочная база для занятий хай-дайвингом на скале Дива в Симеизе в КрымуСкала Дива

Позагорать в Чеховской бухте

Даже те, кто не любит длинные музейные экскурсии, будут восхищены двориком дачи Чехова в Гурзуфе со спуском к уютной бухте, названной именем писателя. Это не самое посещаемое место среди курортников, именно поэтому влюбленные пары стремятся пройти к живописному пляжу и сделать там селфи.

Попасть в бухту можно только через территорию музея. Для этого необходимо приобрести входной билет на дачу Чехова, который действует в течение всего дня. Работники учреждения не запрещают посетителем купаться в бухте.

Морской прибой в Чеховской бухте ГурзуфаЧеховская бухта

Насладиться видами на Балаклаву

Наиболее выгодной точкой обзора Балаклавской бухты считается Крепостная гора, где сохранились руины средневековой крепости Чембало. Она была построена генуэзцами в середине XIV века. По данным археологов, когда-то через нее проходили важные торговые пути от Китая до Испании

Сегодня доступ к памятнику военно-оборонительной архитектуры свободен.

Вид на Балаклавскую бухту, Севастополь

Погрузиться в античность в амфитеатре Херсонеса

Сложно найти человека, который ничего не слышал о музее-заповеднике «Херсонес Таврический», однако далеко не все посещали театральные представления в хорошо сохранившемся до наших дней античном амфитеатре. Он на территории древнего городища появился примерно в III веке до нашей эры.

Сегодня на месте частично сохранившегося древнего театра в летнее время артисты севастопольских театров и исполнители Крымской государственной филармонии показывают зрителям спектакли, стилизованные под эпоху Древнего Херсонеса.

Почувствовать себя жителем греческого городища можно два-три раза в неделю. С афишей можно ознакомиться на сайте заповедника.

Национальный заповедник «Херсонес Таврический»

Прогуляться по парку «Парадиз» в Партените

Парк Айвазовского, также известный как «Парадиз», в южнобережном Партените — это популярное для фотосессий место молодоженов и влюбленных пар. Здесь есть извилистые тропинки в английском стиле и карликовые деревья японского садов, искусственные водоемы итальянской зоны, мексиканские кактусы и древнегреческие скульптуры.

В парке растут более трехсот видов деревьев и кустарников. Кедровые, сосновые и разнообразные реликтовые насаждения, а также магнолия, гортензия, роза, лаванда, майоран, шалфей и другие цветущие растения образуют пейзажи неповторимой красоты.

Парк Парадиз

Назначить встречу у платана Дункан в Ялте

Роскошный, раскидистый платан на ялтинской набережной местный жители называют деревом влюбленных. Он достиг 32 метров в высоту, имеет обхват 5,5 метров и возраст — около 150 лет. Хотя историки опровергают возможность совместных прогулок известной американской танцовщицы Айседоры Дункан и советского поэта Сергея Есенина , красивая легенда о романтических встречах прочно укрепилась в сознании крымчан, поэтому в 2011 году возле величественного дерева установили «Скамейку любви».

Литературоведы утверждают, что, гастролировавшая по Крыму в 1923 году Дункан, получила письмо от Есенина с предложением встретиться у ялтинского платана. Танцовщица регулярно приходила к нему, однако так и не дождалась возлюбленного.

"Скамейка любви" возле платана Дункан в Ялте