Романтика Крыма: ТОП мест для влюбленных 

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым, Алина Богадица. Крым словно создан для романтических путешествий. Здесь есть популярные среди туристов «Ласточкино гнездо», Массандровский дворец, Беседка ветров над Гурзуфом и многие другие места, которые считаются идеальными для прогулки влюбленных. А еще на полуострове есть и малоизвестные объекты, которые хоть и не пользуются большим спросом у отдыхающих, но благодаря своей атмосфере могут создать необычную обстановку для пары.
РИА Новости Крым решил не указывать в подборке самые популярные романтические места, а рассказать в ней о малоизвестных, но не менее вдохновляющих объектах. Что из этого получилось — читайте в материале.
Искупаться в «Чаше любви» на Тарханкуте
Для романтиков «Чаша (она же Ванна) любви» на западном побережье Крыма стала одним из самых привлекательных объектов полуострова после выхода на экраны фильма «Человек-амфибия». Закрытый природный бассейн на побережье ландшафтно-рекреационного парка Атлеш представляет собой вулканическое образование в форме сердца. Уникальный «джакузи» находится в восьми километрах от села Оленевка на мысе Тарханкут.
Согласно древнему поверью, влюбленные пары должны взяться за руки и прыгнуть в «сердце» гигантской ванны. Если парень и девушка сумеют не разомкнуть руки во время прыжка, то проживут вместе долго и счастливо. По легенде, древние народы проверяли таким способом силу любви молодых перед свадьбой: ее отменяли, если пара размыкала руки.
Отдыхающие у природного бассейна «Чаша любви» на мысе Тарханкут
Полетать на воздушном шаре на горе КлЕментьева
Полет на большом и ярком воздушном шаре — довольно романтичное занятие. Лучшее время для полетов — ранее утро или перед закатом. Самым благоприятным местом для таких путешествий в Крыму считается гора Клементьева (Узун-Сырт) возле поселка Коктебель. Эта возвышенность известна уникальными воздушными потоками. Именно здесь в первой половине ХХ века начал развиваться отечественный планеризм.
Обычно туристам предлагают подниматься на высоту до тысячи метров, откуда открывается вид на Черное и Азовское моря, озеро Сиваш, потухший вулкан Кара-Даг и Феодосию. Полет может продолжаться от 15 минут до часа.
Выразить свои чувства можно, заказав огромный воздушный шар в форме сердца высотой в семиэтажный дом.
Фестиваль воздушных шаров в Краснодарском краеПолет на воздушном шаре
Проехаться на «трамвае желаний» в Евпатории
Прокатиться на трамвае в Крыму можно только в Евпатории. Кроме обычных маршрутов, по городу уже 20 лет курсирует «вагончик, исполняющий желания». Попасть в него может каждый, кто готов потратить час на экскурсионный маршрут. Движущаяся «достопримечательность» начинает и завершает путь на остановке в парке им. Фрунзе. Она проезжает театр и библиотеку им. Пушкина и проходит по историческому центру.
В экскурсионном вагоне установлены столы, где можно во время движения полакомиться прохладным напитком или мороженым. В пути экскурсовод расскажет о главных достопримечательностях Евпатории.
Горожане считают, что садясь в этот трамвай нужно обязательно первой поставить на ступеньку левую ногу, а правой рукой держаться за поручень. Если в этот момент загадать желание, то оно непременно сбудется.
Стоит отметить, что с этого года экскурсия действует только по предзаказу. Тем, кто желает прокатится в необычном вагончике, следует обратиться в Трамвайное управление им. Пятецкого.
"Трамвае желаний" в Евпатории
Поностальгировать на канатной дороге в Ялте
Легендарная канатная дорога «Ялта — Горка» известна даже тем, кто ни разу не бывал в Крыму благодаря культовому фильму «Асса». Вспомнив, как главные герои советского артхауса катались на фуникулере под песню Бориса Гребенщикова «Под небом голубым», так и хочется повторить их маршрут. Кстати, маленькие кабинки на двоих так и не изменились с тех времен.
Малая канатная дорога расположена в центре курортного города и действует уже более 50 лет. Каждая кабинка находится в пути 12 минут и поднимается на высоту 120 метров. Вся протяженность дороги составляет 600 метров. Тем, кто уже покорил холм Дарсан — высшую току маршрута, стоит прокатиться на канатной дороге «Мисхор — Ай-Петри» длиной 3 тыс. метров.
Канатная дорога на горе Ай-Петри
Спустится по троллею со скалы Дива
Троллей — это экстремальный спуск по стальному канату с помощью специального блочного устройства под воздействием гравитации.
Чтобы получить порцию экстрима, сначала нужно взобраться на живописную скалу Дива, расположенную в поселке Симеиз. Крайняя точка скалы находится на высоте 70 метров над уровнем моря. К ее вершине ведется около 260 ступеней. Сделав несколько красивейших фото с Дивы, туристы при желании могут спуститься на троллее (он же зиплайн) или пройти по самому длинному в Крыму подвесному мосту.
Тренировочная база для занятий хай-дайвингом на скале Дива в Симеизе в КрымуСкала Дива
Позагорать в Чеховской бухте
Даже те, кто не любит длинные музейные экскурсии, будут восхищены двориком дачи Чехова в Гурзуфе со спуском к уютной бухте, названной именем писателя. Это не самое посещаемое место среди курортников, именно поэтому влюбленные пары стремятся пройти к живописному пляжу и сделать там селфи.
Попасть в бухту можно только через территорию музея. Для этого необходимо приобрести входной билет на дачу Чехова, который действует в течение всего дня. Работники учреждения не запрещают посетителем купаться в бухте.
Морской прибой в Чеховской бухте ГурзуфаЧеховская бухта
Насладиться видами на Балаклаву
Наиболее выгодной точкой обзора Балаклавской бухты считается Крепостная гора, где сохранились руины средневековой крепости Чембало. Она была построена генуэзцами в середине XIV века. По данным археологов, когда-то через нее проходили важные торговые пути от Китая до Испании.
Сегодня доступ к памятнику военно-оборонительной архитектуры свободен.
Вид на Балаклавскую бухту, Севастополь
Погрузиться в античность в амфитеатре Херсонеса
Сложно найти человека, который ничего не слышал о музее-заповеднике «Херсонес Таврический», однако далеко не все посещали театральные представления в хорошо сохранившемся до наших дней античном амфитеатре. Он на территории древнего городища появился примерно в III веке до нашей эры.
Сегодня на месте частично сохранившегося древнего театра в летнее время артисты севастопольских театров и исполнители Крымской государственной филармонии показывают зрителям спектакли, стилизованные под эпоху Древнего Херсонеса.
Почувствовать себя жителем греческого городища можно два-три раза в неделю. С афишей можно ознакомиться на сайте заповедника.
Национальный заповедник «Херсонес Таврический»
Прогуляться по парку «Парадиз» в Партените
Парк Айвазовского, также известный как «Парадиз», в южнобережном Партените — это популярное для фотосессий место молодоженов и влюбленных пар. Здесь есть извилистые тропинки в английском стиле и карликовые деревья японского садов, искусственные водоемы итальянской зоны, мексиканские кактусы и древнегреческие скульптуры.
В парке растут более трехсот видов деревьев и кустарников. Кедровые, сосновые и разнообразные реликтовые насаждения, а также магнолия, гортензия, роза, лаванда, майоран, шалфей и другие цветущие растения образуют пейзажи неповторимой красоты.
Парк Парадиз
Назначить встречу у платана Дункан в Ялте
Роскошный, раскидистый платан на ялтинской набережной местный жители называют деревом влюбленных. Он достиг 32 метров в высоту, имеет обхват 5,5 метров и возраст — около 150 лет. Хотя историки опровергают возможность совместных прогулок известной американской танцовщицы Айседоры Дункан и советского поэта Сергея Есенина, красивая легенда о романтических встречах прочно укрепилась в сознании крымчан, поэтому в 2011 году возле величественного дерева установили «Скамейку любви».
Литературоведы утверждают, что, гастролировавшая по Крыму в 1923 году Дункан, получила письмо от Есенина с предложением встретиться у ялтинского платана. Танцовщица регулярно приходила к нему, однако так и не дождалась возлюбленного.
"Скамейка любви" возле платана Дункан в Ялте