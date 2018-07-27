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В Приморье появились новые леопарды
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В Приморье появились новые леопарды 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Приморье неподалеку от границы с КНДР фотоловушка зафиксировала четыре особи дальневосточного леопарда; два хищника замечены впервые, сообщает пресс-служба национального парка «Земля леопарда».
Двое из зафиксированных леопардов, взрослые самец и самка Leo 59M и Leo 101F, прежде уже были замечены у границы с Китаем. Двое других — котята-подростки в возрасте около года — появились впервые, следует из сообщения на сайте «Земли леопарда».
Отмечается, что «данные фотомониторинга не только подтвердили наличие здесь леопарда, но и сообщили о наличии на этом участке размножающейся пары».
Старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина сообщила, что снимки демонстрируют умение леопардов приспосабливаться к жизни в разных условиях — от хвойно-широколиственных лесов до редколесий и травянисто-кустарниковых зарослей.
«Кроме того, наличие редких кошек примерно в семи километрах от границы с КНДР дает надежды на то, что наши подопечные также могут заходить на территорию этой страны», — добавила она.
Нацпарк отмечает, что в данный момент вопрос о возможности совместного учета дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории КНДР поднимается на встречах различного уровня.
Национальный парк «Земля леопарда» был создан в апреле 2012 года. Его площадь составляет 262 тыс.гектаров. В 2017 году на этой территории зафиксировали 84 взрослых особи леопарда и 19 котят.
В ноябре 2017 года были оштрафованы трое сотрудников Приморского лесничества за незаконную охоту на территории «Земли леопарда».
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