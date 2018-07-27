В Зауралье ученные обнаружили тысячи археологических находок

Студенты и преподаватели Курганского госуниверситета участвовали в археологических раскопках возле деревни Золотое Половинского района Курганской области . Сами раскопки — одновременно и финал, и начало большой работы, но, несомненно, они являются самой яркой деталью в череде мероприятий по изучению и вводу в научный оборот уникального памятника археологии Поселение бронзового века Золотое-1. Раскопки здесь начаты неслучайно, это часть большого проекта по изучению Тоболо-Ишимского междуречья — региона несомненно перспективного в плане заселении его древними людьми, но, к сожалению, очень слабо археологически изученного.

Фото пресс-службы КГУ В бронзовом веке население, проживающее на территории современной Курганской области, впервые переходит от присваивающего (охота, рыбалка, собирательство) к производящему хозяйству (придомное скотоводство). Эти люди знали, как надо выплавлять бронзу, и делали из нее необходимые для себя орудия. Древние люди, оставившие поселение на берегу озера Золотинское, были частью огромного мира, занимавшего весь лесостепной пояс от южных границ тайги на севере до пустынь на юге, от Днепра на западе и до Алтая на востоке.

Именно такой осколок прошлого и был изучен археологической лабораторией КГУ совместно с Тюменским научным центром СО РАН . На базе объеденной экспедиции прошла двухнедельная археологическая практика студентов исторического факультета. Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе КГУ, в полевых археологических работах приняли участие 23 студента Курганского госуниверситета. Начинающие ученные, обустроив полевой лагерь, начали планомерно исследовать одно из жилищ древнего поселения. Понадобилось более трех недель, чтобы довести дело до конца. За это время погода не раз проверяла археологов на прочность, однако все выдержали это испытание, и теперь пришло время анализировать полученные материалы уже сидя в лабораториях.

А изучать есть что: несколько тысяч артефактов выступят источником для реконструкции жизни группы людей, жившей 3,5 тысячи лет назад на берегу крупного озера. Кости позволят реконструировать стадо и его видовой состав, древние орудия и их фрагменты укажут на виды деятельности, которыми занимались на этом поселении, предметы, связанные с металлургией, охарактеризуют уровень технологии и источники металла, который привозили в наши края издалека; расположение несущих конструкций жилища позволит реконструировать строительные технологии того времени. Все это и многое другое только предстоит сделать. Долг археологов — оживить неразговорчивые древние артефакты и извлечь из них как можно больше информации. Бережно собирая вещи, которым несколько тысяч лет, археологи по крупицам воссоздают древнейшую историю Зауралья, изучить которую возможно только археологическими методами. В августе раскопки продолжатся, но уже без студентов-археологов.

Информация и фото предоставлены пресс-службой КГУ