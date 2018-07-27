Для сотрудников ФСБ в Красноярске построили храм

Красноярске у сотрудников ФСБ появился свой храм. Храм преподобного Илии Муромского Печерского построен в парке «Гвардейский» в Советском районе.

27 июля митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон освятит храм. Святыню решили возвести еще в 2013 году в память о сотрудниках ФСБ, погибших при исполнении служебных обязанностей. Однако к строительству приступили только в 2015 году.

«Место для строительства часовни выбрано не случайно: летом 1942 года в Красноярске была сформирована 78-я добровольческая стрелковая бригада, боевая подготовка которой проходила в парке Гвардейский. В июле 2016 были освящены купола строящегося храма. Чин освящения возглавил Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон», — рассказали в Красноярской епархии.