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Для сотрудников ФСБ в Красноярске построили храм
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Для сотрудников ФСБ в Красноярске построили храм 

АиФ Красноярск 49 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске у сотрудников ФСБ появился свой храм. Храм преподобного Илии Муромского Печерского построен в парке «Гвардейский» в Советском районе.
27 июля митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон освятит храм. Святыню решили возвести еще в 2013 году в память о сотрудниках ФСБ, погибших при исполнении служебных обязанностей. Однако к строительству приступили только в 2015 году.
«Место для строительства часовни выбрано не случайно: летом 1942 года в Красноярске была сформирована 78-я добровольческая стрелковая бригада, боевая подготовка которой проходила в парке Гвардейский. В июле 2016 были освящены купола строящегося храма. Чин освящения возглавил Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон», — рассказали в Красноярской епархии.
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