Замглавы Минпромторга призвал развивать в РФ технологии управления кораблями без экипажей

ВЛАДИВОСТОК , 27 июля. / ТАСС /. России необходимо активно участвовать в развитии технологий управления судами без экипажей. Такое мнение в пятницу во Владивостоке высказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев

"Весь мир активно готовится на нормативном уровне принять эти технологии. И здесь Россия тоже должна принять самое активное участие. Очевидно, что в перспективе нескольких десятков лет все судоходные компании будут использовать технологии безэкипажных и полуэкипажных [судов]. Это будет конкуренция традиционного судостроения и судоходства новых безэкипажных судов", — сказал Рязанцев, выступая на пленарном заседании первого международного дальневосточного Морского салона.

По его словам, есть несколько важных факторов для развития управления судами без экипажей. «Это сокращение затрат на экипаж. Второй — кадровая проблематика в судоходстве, это общая проблема, что присутствует дефицит профессиональных кадров. Третий [фактор] — цифровизация сама по себе», — уточнил замглавы Минпромторга РФ

Первый международный дальневосточный Морской салон проходит во Владивостоке с 26 по 28 июля. В нем участвуют более 1,5 тыс. человек из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе представители судостроительных и судоремонтных компаний. Участники салона обсудят проблемы судостроения, инфраструктуры и логистики и регулирования отрасли.