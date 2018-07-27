Кандидат от ЛДПР сдал подписи для регистрации на выборах губернатора Алтайского края 

БАРНАУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Депутат заксобрания Алтайского края, выдвинутый на выборы губернатора региона от ЛДПР, Владимир Семенов в пятницу сдал необходимые документы для регистрации в крайизбирком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Семенов сдал необходимые документы. Он предоставил листы поддержки кандидата с 560 подписями депутатов представительных органов муниципальных образований", — сказали в ведомстве.
Семенов сдал первый финансовый отчет и сведения о трех кандидатах, один из которых в случае победы на выборах будет наделен полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В списке — депутаты АКЗС Ирина Шудра и Евгения Боровикова, а также депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Ворсин. В течение десяти дней комиссия проверит достоверность документов и подписных листов и примет решение о регистрации кандидата.
Семенов стал вторым, кто сдал документы в избирком — первым стал врио губернатора края Виктор Томенко, выдвинутый "Единой Россией". Также в крае от Партии роста выдвинут председатель регионального отделения Андрей Крылов, от партии «Яблоко» — общественник, председатель товарищества собственников жилья «Октябрьский» Виктор Рау, от "Справедливой России" — Людмила Суслова, от «Партии Малого Бизнеса России» — редактор интернет-издания города Рубцовска Сергей Сущевский.
Выборы губернатора Алтайского края пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен 47-летний Виктор Томенко, работавший до этого и. о. первого замгубернатора — председателя правительства Красноярского края.