Маломобильные инспекторы могут продолжить работу в АМПП после окончания летнего периода 

Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал генеральный директор ГКУ «АМПП» Александр Гривняк.
«Изначально этот проект был рассчитан только на летний период, так как мы предполагали, что зимой им будет сложно долго находиться на улице из-за погодных условий, но уже сейчас некоторые из них выразили желание продолжить работу вплоть до поздней осени. При этом все пятеро хотят остаться у нас и готовы заниматься другой работой, например, связанной с взаимодействием с жителями в сервисных центрах «Московский транспорт». Это очень хороший показатель, значит работа у нас им действительно интересна. И подчеркну, что мы открыты для всех желающих, кто хочет прийти работать в ГКУ «АМПП», — сказал А. Гривняк.
Он отметил, что маломобильные сотрудники смогут продолжить работу в качестве инспекторов и следующим летом. «Мы сейчас анализируем проект, проводим встречи с ребятами, обмениваемся мнениями, потому что работа инспектора не такая простая, если они захотят продолжить данную работу следующим летом, то мы будем рады видеть их в наших рядах», — пояснил А. Гривняк.
Он напомнил, что в рамках взаимодействия с департаментом социальной защиты АМПП создал группу маломобильных инспекторов, которые занимаются администрированием улично-дорожной сети.
«Мы очень тщательно выбираем для них маршруты, чтобы они не выезжали на проезжую часть, чтобы им было удобно выполнять функции администрирования. Также у них есть и дополнительная, но не менее важная задача: они тестируют районы, где работают, на доступность и удобство для маломобильных граждан. Благодаря этому проект имеет хороший синергетический эффект. Кроме того, мы помогаем ребятам найти себя и развиваться в том или ином направлении», — добавил А. Гривняк.