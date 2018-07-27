Маломобильные инспекторы могут продолжить работу в АМПП после окончания летнего периода

«Изначально этот проект был рассчитан только на летний период, так как мы предполагали, что зимой им будет сложно долго находиться на улице из-за погодных условий, но уже сейчас некоторые из них выразили желание продолжить работу вплоть до поздней осени. При этом все пятеро хотят остаться у нас и готовы заниматься другой работой, например, связанной с взаимодействием с жителями в сервисных центрах «Московский транспорт». Это очень хороший показатель, значит работа у нас им действительно интересна. И подчеркну, что мы открыты для всех желающих, кто хочет прийти работать в ГКУ «АМПП», — сказал А. Гривняк.

Он отметил, что маломобильные сотрудники смогут продолжить работу в качестве инспекторов и следующим летом. «Мы сейчас анализируем проект, проводим встречи с ребятами, обмениваемся мнениями, потому что работа инспектора не такая простая, если они захотят продолжить данную работу следующим летом, то мы будем рады видеть их в наших рядах», — пояснил А. Гривняк.

Он напомнил, что в рамках взаимодействия с департаментом социальной защиты АМПП создал группу маломобильных инспекторов, которые занимаются администрированием улично-дорожной сети.

«Мы очень тщательно выбираем для них маршруты, чтобы они не выезжали на проезжую часть, чтобы им было удобно выполнять функции администрирования. Также у них есть и дополнительная, но не менее важная задача: они тестируют районы, где работают, на доступность и удобство для маломобильных граждан. Благодаря этому проект имеет хороший синергетический эффект. Кроме того, мы помогаем ребятам найти себя и развиваться в том или ином направлении», — добавил А. Гривняк.