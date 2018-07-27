Илья Сумароков: Заготовка кормов в Иркутской области идет опережающими темпами

Заготовка кормов, которая начата в Иркутской области с первой декады

июля, идет опережающими темпами. В настоящий момент скошено 46,6 тысяч

га многолетних трав, в (2017 году 30,7 тыс. га), заготовлено 39,4 тыс.

тонн сена (в 2017 год –21,8 тыс. тонн), 19,8 тыс. тонн сенажа (в 2017 год — 20,7 тыс. тонн). Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона

Илья Сумароков на заседании Правительства Иркутской области под руководством Председателя Правительства Руслана Болотова

Илья Сумароков сообщил, что в регионе ведутся работы по вводу в оборот

неиспользуемой пашни. Уже введено 11,2 тыс. га, или 42% от запланированных объёмов. В 2018 году планируется ввести 25 тысяч га,

затем по 20 тысяч га ежегодно.

— Мы ставим задачу перед аграриями распахать всю пригодную для ввода в оборот пашню — это 301 тысяч га, — подчеркнул министр.

Глава ведомства напомнил, что на проведение сезонных полевых работ

сельхозтоваропроизводителям области требуется ежегодно 48,8 тысяч тонн

дизельного топлива и 9,1 тыс. тонн бензина на сумму более 2,8 млн рублей. По результатам еженедельного мониторинга закупочных и мелкооптовых цен на нефтепродукты установлено, что повышение закупочных

цен на АИ — 92 у мелкооптовых поставщиков с мая 2017 года составило

порядка 23%, на дизельное топливо от 33 до 38%.

— С учётом растущих цен на дизтопливо дополнительные затраты на приобретение ГСМ по предварительным расчётам составят 417 млн рублей.

Губернатором Иркутской области Сергеем Левченко принято решение выделить

на компенсацию части затрат за приобретённые горюче-смазочные материалы

200 млн рублей, — отметил Илья Сумароков.

Кроме того, по информации министра, Правительством Иркутской области для обновления парка сельскохозяйственной техники предусмотрены такие меры,

как приобретение машин в лизинг через инвестиционные проекты и гранты. В прошлом году при такой государственной поддержке обновление по тракторам составило — 4%, по зерноуборочным комбайнам — 5%, по кормоуборочным комбайнам — 9,4%.

По состоянию на 24 июля 2018 года готовность техники к сезонным полевым

работам составляет в среднем 95% в зависимости от вида уборочной

техники. На ремонт тракторов зерноуборочных и самоходных кормоуборочных

комбайнов, на специализированных ремонтных предприятиях из областного

бюджета выделены субсидии в сумме 17 млн рублей.

Илья Сумароков также заметил, что в настоящее время министерство

сельского хозяйства Иркутской области проводит активную политику по продвижению продукции региональных предприятий на внешние рынки и заинтересовано в расширении внешнеэкономического сотрудничества с Монголией Китайской Народной Республикой , в том числе по поставкам

пшеницы и маслосемян рапса. Одним из перспективных и востребованных

направлений в растениеводческой отрасли министр назвал производство

пивоваренного ячменя, выращивание твердых сортов пшеницы для производства макаронных изделий.

— В 2018 году на поддержку сельскохозяйственного производства

предусмотрено 2,7 млрд рублей, в том числе 2,04 млрд рублей за счёт

средств областного бюджета и 740 млн рублей за счет средств федерального

бюджета. По состоянию на 24 июля 2018 года фактически

сельскохозяйственным товаропроизводителям направлено 1,5 млрд рублей, из них 1,1 млрд рублей средств областного бюджета и 327,7 млн рублей

средств федерального бюджета, — сообщил министр.