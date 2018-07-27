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Над Челябинском взойдёт луна «Судного Дня»
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Над Челябинском взойдёт луна «Судного Дня» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В ночь на 28 июля жители Южного Урала смогут наблюдать полное лунное затмение, во время которого, как обещают астрономы, спутник Земли окрасится в буро-красный цвет.
Из-за этого предстоящее явление уже назвали «кровавой луной». Кроме того в это же время произойдёт Великое противостояние Марса, во время которого четвёртая планета Солнечной системы приблизится на минимальное расстояние к Земле.
Совокупность этих факторов позволила мистически настроенным людям с чувствительной нервной системой говорить о приближении «Судного Дня», а в небесных явлениях видеть «знамения», предвещающие Конец Света. Однако, по словам астрономов, хотя оба события и являются редкими — так, следующее Великое противостояние произойдёт только в 2035 году, но не исключительными.
Ранее Конца Света ждали после полного солнечного затмения 11 августа 1999, после Парада Планет 5 мая 2000-го, в результате столкновения с астероидом Таутатис 26 сентября того же года, от запуска Большого адронного коллайдера 10 сентября 2008, по календарю Майя 21 декабря 2012-го. Плюс бесчисленные даты, предсказанные всевозможными «контактёрами», «ясновидящими» и трактовщиками центурий Нострадамуса.
По расчётам учёных, на Южном Урале затмение начнётся около 23 часов 25 минут и продлится почти четыре часа.
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