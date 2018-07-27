Около 100 млн рублей на строительство, ремонт и проектирование социальных объектов выделено Шелеховскому району из областного бюджета

Около 100 млн рублей на строительство, ремонт и проектирование

социальных объектов выделено Шелеховскому району из областного бюджета в этом году. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства

Светлана Свиркина . Накануне министр по поручению Губернатора посетила

несколько строительных площадок во время рабочей поездки по району.

В средней образовательной школе N 6 проводится выборочный капремонт:

ремонт крыши, полов, замена заполнений оконных и дверных проемов и др.

Министр отметила, что работы идут в плановом режиме и будут завершены к 1 сентября текущего года. На это из областного бюджета выделено более 20 миллионов рублей. Светлана Свиркина обратила внимание муниципальных на властей на необходимость оперативной подготовки документов для дальнейшего проведения капитального ремонта актового и спортивного залов школы.

При поездке в Большелугское городское поселение администрации было

указано на затягивание сроков по проектированию ФОКа. Средства на его строительство выделены в текущем году в размере около 37 млн рублей.

Министр подчеркнула, что в течение двух недель необходимо закончить все подготовительные мероприятия, включая экологическую экспертизу.

Также в этом году в Большелугском МО ведется строительство Дома

культуры. В этом году на эти цели из областного бюджета направлено около

38 млн рублей, продолжение строительства — в следующем году. Кроме

того, ведется реконструкция клуба с сельской библиотекой в селе Баклаши —

региональная казна направила на это 2 млн рублей.

В планах областного правительства в ближайшие два года строительство еще ряда социальных объектов на территории Шелеховского района, в том числе

в селе Баклаши ведется проектирование школы на 900 мест и проектирование детского сада на 240 мест в городе Шелехове

Кроме того, в 2018 году Шелехов получил более 70 млн рублей в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

— Хотелось бы надеяться, что дороги по уже заключенным контрактам

приведут в нормативное состояние, средства заложены и на последующие

года. За это время мы сможем привести дороги города в нормативное

состояние, — подчеркнула министр.