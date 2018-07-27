В Оренбуржье рыбак нашел останки мужчины

Тело погибшего нашел рыбак недалеко от очистных сооружений в районе слияния Урала и Сакмары, рассказали в СУ СК региона. Следователям из-за труднодоступности места пришлось использовать квадрокоптер и моторную лодку.

По предварительной информации, смерть мужчины не носит криминальный характер, телесные повреждения не обнаружены. У погибшего при себе были военный билет и другие документы, его опознали родственники. Известно, что мужчина вел асоциальный образ жизни.

Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.