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В Оренбуржье рыбак нашел останки мужчины
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В Оренбуржье рыбак нашел останки мужчины 

АиФ-Оренбург 57 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбургской области обнаружены останки мужчины.
Тело погибшего нашел рыбак недалеко от очистных сооружений в районе слияния Урала и Сакмары, рассказали в СУ СК региона. Следователям из-за труднодоступности места пришлось использовать квадрокоптер и моторную лодку.
По предварительной информации, смерть мужчины не носит криминальный характер, телесные повреждения не обнаружены. У погибшего при себе были военный билет и другие документы, его опознали родственники. Известно, что мужчина вел асоциальный образ жизни.
Проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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