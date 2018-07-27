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В Ростове ведутся предпроектные работы по строительству новой канализации
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В Ростове ведутся предпроектные работы по строительству новой канализации 

Деловое сообщество 1 час назад
В администрации Ростова-на-Дону ведут предпроектные работы по строительству новой ливневой канализации. Об этом рассказал заместитель директора департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Алексей Войтенко. По его словам, сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование а также определяются направления потоков воды во время осадков и, как следствие, необходимый диаметр труб и коллекторов. Планируется начать работу с центра южной столицы, затем охватить предварительным проектом Привокзальную площадь и новый микрорайон Левенцовский.
Алексей Войтенко также подчеркнул, что нынешняя канализация регулярно промывается и прочищается. В тоже время дата начала самого строительства новой канализации пока не оглашается.
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