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Новое футбольное поле порадует москвичей подогревом и прозрачной крышей
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Новое футбольное поле порадует москвичей подогревом и прозрачной крышей 

Вечерняя Москва 59 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Новое футбольное поле займет третье место в рейтинге крупнейших площадок для игр с мячом круглый год в Москве после спорткомплекса «Лужники», а также стадионов «Спартак» и ЦСКА
На востоке столицы планируется укладка необычного футбольного поля: во-первых, на нем будут установлены специальные подогревающие устройства (теперь спортсмены смогут тренироваться круглогодично), а во-вторых, его крыша будет напоминать прозрачный купол, так что естественного света на трибунах окажется достаточно. Иллюзию дневного света дополнят и светодиодные прожектора.
Трехэтажный спорткомплекс появится на Суздальской улице в 40 владении на базе спортивной школы «Трудовые резервы» (она готовит будущих олимпийских чемпионов).
Площадь 22-метрового здания составит 8 тысяч квадратных метров и вместит как само футбольное поле, так и тренажерный зал, медкабинет, учебный класс, комнату отдыха, кафе, раздевалки и душевые.
Власти отмечают, что внешний вид сооружения уже одобрили в Москомархитектуре.
— Фасады здания украсят впечатляющие алюминиевые аппликации в виде силуэтов спортсменов, — добавил Сергей Кузнецов, главный архитектор столицы.
Он отметил, что аппликации визуализируют 10 футбольных игроков. А вечером огромные пятиметровые фигуры украсят светодиодные лампочки.
Следить за пожарной безопасностью в комплексе помогут и 6 роботов-пожарных, которых установят вдоль поля: каждый из них оснащен системой распознавания дыма. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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