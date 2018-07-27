Копейские продавцы пива оскорбили память горного инженера Редикорцева

Негодование у бывших горняков Копейска вызвало открытие в центре шахтерского города пивоварни-магазина «REDIKORTSEV». Еще в 1957 году в Копейске был установлен памятник родившемуся в 1807 году Ивану Редикорцеву и открыт сквер его имени. Иван Иванович открыл на Южном Урале месторождения бурого угля, что послужило толчком к развитию Копейска. И, хотя уже почти 10 лет уголь в Челябинской области не добывают, южноуральцы помнят своего известного земляка.

Представители пивоварни заявили, что сохранили частичку истории, назвав магазин по продаже пива «Редикорцев», открыв для копейчан, как когда-то уголь, новые насыщенные вкусы сортов собственного пива.

Сотрудники УФАС установили, что реклама пивоварни-магазина размещается на фасаде заведения и расположенном рядом со входом рекламном штендере, что противоречит закону о рекламе. В рекламе также присутствует изображение человека и его текстовый образ через указание наименования заведения «REDIKORTSEV», что является неэтичным к памяти уважаемого на Урале горного инженера. Реклама алкогольной продукции вообще не должна использовать образы людей.

В отношении рекламодателя и рекламораспространителя — индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю алкогольной продукцией в пивоварне-магазине Копейска возбуждено антимонопольное дело, рассмотрение которого назначено на 28 августа. Пивоварне грозит крупный штраф.