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Копейские продавцы пива оскорбили память горного инженера Редикорцева
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Копейские продавцы пива оскорбили память горного инженера Редикорцева 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Впервые по требованию администрации Копейского городского округа управление Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области начало расследование по факту некорректной рекламы, оскорбляющей образ известного горного инженера, первооткрывателя каменного угля на Южном Урале, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на антимонопольное ведомство.
Негодование у бывших горняков Копейска вызвало открытие в центре шахтерского города пивоварни-магазина «REDIKORTSEV». Еще в 1957 году в Копейске был установлен памятник родившемуся в 1807 году Ивану Редикорцеву и открыт сквер его имени. Иван Иванович открыл на Южном Урале месторождения бурого угля, что послужило толчком к развитию Копейска. И, хотя уже почти 10 лет уголь в Челябинской области не добывают, южноуральцы помнят своего известного земляка.
Представители пивоварни заявили, что сохранили частичку истории, назвав магазин по продаже пива «Редикорцев», открыв для копейчан, как когда-то уголь, новые насыщенные вкусы сортов собственного пива.
Сотрудники УФАС установили, что реклама пивоварни-магазина размещается на фасаде заведения и расположенном рядом со входом рекламном штендере, что противоречит закону о рекламе. В рекламе также присутствует изображение человека и его текстовый образ через указание наименования заведения «REDIKORTSEV», что является неэтичным к памяти уважаемого на Урале горного инженера. Реклама алкогольной продукции вообще не должна использовать образы людей.
В отношении рекламодателя и рекламораспространителя — индивидуального предпринимателя, осуществляющего розничную торговлю алкогольной продукцией в пивоварне-магазине Копейска возбуждено антимонопольное дело, рассмотрение которого назначено на 28 августа. Пивоварне грозит крупный штраф.
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