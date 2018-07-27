Логотип «Адмирала» может быть арестован за долги перед Пенсионным фондом

Судебные приставы потребовали от «Адмирала» предоставить информацию о том, кому принадлежит торговая марка клуба, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Новости Владивостока». По информации источника, из-за долгов перед Пенсионным фондом логотип клуба «якорь» может быть арестован и выставлен на торги федеральным агентством по управлению государственным имуществом. Отметим, что в июле «Адмирал» представил новую форму с изображением штурвала вместо якоря, что вызвало недовольство болельщиков, которые обратились с открытым письмом в администрацию Приморского края на имя временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Тарасенко и генерального директора «Адмирала» Сергея Сошникова