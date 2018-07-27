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Логотип «Адмирала» может быть арестован за долги перед Пенсионным фондом
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Логотип «Адмирала» может быть арестован за долги перед Пенсионным фондом 

Советский спорт 50 минут назад
Судебные приставы потребовали от «Адмирала» предоставить информацию о том, кому принадлежит торговая марка клуба, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Новости Владивостока».
По информации источника, из-за долгов перед Пенсионным фондом логотип клуба «якорь» может быть арестован и выставлен на торги федеральным агентством по управлению государственным имуществом.
Отметим, что в июле «Адмирал» представил новую форму с изображением штурвала вместо якоря, что вызвало недовольство болельщиков, которые обратились с открытым письмом в администрацию Приморского края на имя временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Тарасенко и генерального директора «Адмирала» Сергея Сошникова.
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