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Под Костромой пожилая женщина 2 часа простояла в болоте, ожидая спасения
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Под Костромой пожилая женщина 2 часа простояла в болоте, ожидая спасения 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
78-летняя дачница из деревни Новосельское Костромской области чудом была спасена из болота, в которое угодила в поисках грибов, сообщает портал krasnoenews.ru.
Рано утром она ушла за грибами. В 3 часа дня ее соседи начали волноваться, что бабушка не возвращается, и вызвали спасателей. Оказалось, что пенсионерка попала в беду.
Между старыми торфоразработками и р. Стежерой это произошло. Спасательная группа двигалась от дороги в сторону Рун. Женщина забрела в болото и простояла 2 часа по грудь в воде. Она слышала и наши крики, и сигнальные ракеты видела, а вот ответить громко не могла. Спасибо начальнику отдела розыска красносельской полиции, который ее обнаружил. На резиновой надувной лодке мы женщину доставили на берег. Операция по спасению закончилась только в 10 часов вечера, — рассказал эксперт по делам ГО и ЧС администрации Красносельского района Алексей ЦВЕТКОВ.
Спасатели в очередной раз напоминают жителям региона, что не стоит ходить в лес в одиночку. Если вы поняли, что местность вокруг вам незнакома, остановитесь и позвоните в МЧС.
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