Под Костромой пожилая женщина 2 часа простояла в болоте, ожидая спасения

78-летняя дачница из деревни Новосельское Костромской области чудом была спасена из болота, в которое угодила в поисках грибов, сообщает портал krasnoenews.ru.

Рано утром она ушла за грибами. В 3 часа дня ее соседи начали волноваться, что бабушка не возвращается, и вызвали спасателей. Оказалось, что пенсионерка попала в беду.

Между старыми торфоразработками и р. Стежерой это произошло. Спасательная группа двигалась от дороги в сторону Рун. Женщина забрела в болото и простояла 2 часа по грудь в воде. Она слышала и наши крики, и сигнальные ракеты видела, а вот ответить громко не могла. Спасибо начальнику отдела розыска красносельской полиции, который ее обнаружил. На резиновой надувной лодке мы женщину доставили на берег. Операция по спасению закончилась только в 10 часов вечера, — рассказал эксперт по делам ГО и ЧС администрации Красносельского района Алексей ЦВЕТКОВ