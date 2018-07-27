Калининград на выходные: чем заняться в самом западном регионе России

МОСКВА , 27 июл — РИА Новости Ирина Овчинникова . Туристы в Калининграде попадают в прошлое: переводят время на час назад относительно московского и то тут, то там за современной застройкой видят старый город. Правда ли, что мост помог императору решить трудную математическую задачу, как не потеряться в Калининграде и чем ловят песчаные дюны последние двести лет — в материале РИА Новости.

Роскошные виллы — детям!

Здание в Амалиенау — историчском районе Калининграда

Исторический район Амалиенау, почти не разрушенный Второй мировой войной, — визитная карточка Калининграда. Этот город-сад в период своего бурного развития, в начале XX века, находился за городской чертой и жил по своим правилам.

Виллы богатых немцев, селившихся здесь, должны были быть не выше двух этажей (не считая мансардных), не ближе 30 и не дальше 35 метров друг от друга. Также обязательной была круговая планировка здания.

До сих пор в этом уголке старого города мало домов современной застройки, и даже стеклопакеты в оконных проемах — редкость.

Публикация от la ♥ Vlada | LIFESTYLE🧡BLOG | (@lavladushka)

9 Июл 2018 в 7:37 PDT Каждое здание интересно по-своему. Так, у виллы номер 24 по улице Комсомольской под скатом крыши сидит гаргулья с разинутой пастью. Жильцы называют ее младшей сестрой гаргулий собора Парижской Богоматери и относятся к ней как к домовому — с почтением и легкой иронией.

Здание в Амалиенау — истрическом районе КалининградаЗдание в Амалиенау — историческом районе Калининграда

Мамы с детьми очень любят гулять по этому зеленому району, где ни одна улица не пересекает другую под прямым углом. Детей здесь много и потому, что многие виллы Амалиенау ныне занимают дошкольные учреждения, так что теперь это не только город-сад, а город — детский сад.

А вокруг вода

Кенигсбергский собор в Калининграде

Самый знаменитый уроженец Кенигсберга — философ Иммануил Кант. Его портреты украшают многие местные сувениры. «Особенно хорошо молодежь покупает магнитики „Бат ай Кант“, — рассказывает продавец в одной из лавок.

Похоронен великий мыслитель на острове, который носит его имя, в усыпальнице Кафедрального собора, построенного в XIV веке.

Сейчас в соборе — одном из немногих готических архитектурных памятников на территории России — проводят органные концерты.

Императорское решение

Калининград

Кенигсберг, основанный в XIII веке, состоял из трех поселений, расположенных на островах и берегах реки и соединенных семью мостами. С ними связана знаменитая математическая задача: как пройти по всем, не ступив ни на один дважды. В XVIII веке ее решил швейцарский и российский математик Леонард Эйлер , доказав, что это невозможно.

По-своему на этот вопрос уже в начале XX века ответил кайзер Вильгельм II, построив восьмой мост — Императорский. Его разрушили во время Второй мировой войны.

Публикация от @kirincalm

5 Июн 2018 в 2:23 PDT По преданию, один из сохранившихся мостов — Медовый — назван так из-за взятки, которую жители острова Кнайпхоф (теперь это остров Канта) заплатили чиновнику за право его построить и больше не использовать Высокий мост соседей.

Рыбная деревня, Калининград»Рыбная деревня", Калининград

"Местные подарили ему бочку меда, а их за это стали называть за глаза медовыми лизунами. Впрочем, это лишь одна из легенд", — говорит Анатолий, продавец бутылок из мутного стекла, якобы найденных на развалинах Королевского замка (150-350 рублей за штуку).

Сегодня Медовый мост ведет к Октябрьскому острову и «Рыбной деревне» — этнографическому и торговому комплексу, построенному в начале XXI века в довоенном стиле.

Магическая цифра

Королевские ворота, Калининград

Кроме знаменитых семи мостов в Кенигсберге есть еще и семь ворот оборонительной крепостной линии, срытой к началу XX века как потерявшую военную значимость.

Сейчас в этих строениях в стиле кирпичной псевдо— и неоготики располагаются музеи, кафе, арт-пространства, и только Бранденбургские ворота используются по прямому назначению, для проезда.

Прогулка по Калининграду часто приводит к Центральной площади и сооружению, которое местные называют головой робота. Это Дом советов — самый известный долгострой города: его заложили еще в 1970-х годах, но не завершили до сих пор. Когда было возведено 95 процентов здания, специалисты поняли, что грунт на этом месте недостаточно прочный.

Публикация от Adolfo Platiní (@platiniga)

24 Июл 2018 в 2:27 PDT Отправляясь по конкретному адресу в Калининграде, стоит учитывать интересную местную особенность. По традиции здесь нумеруют не дома, а подъезды, и над каждым висит соответствующая табличка. Принцип четной и нечетной стороны улицы сохраняется.

Неуловимые дюны

Куршская коса

Менее чем в ста километрах от Калининграда находится Куршская коса — узкая и длинная полоска суши, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. На самом деле это полуостров: около литовского города Клайпеды есть пролив. Судоходное пространство, как и весь залив, а также деревни и поселки на косе с XIX века засыпает песком.

Дюны, Куршская коса

Прогуливаясь по одному из экологических маршрутов национального парка «Куршская коса», например «Высота Эфа», вы увидите, что песчаные холмы сверху укрыты решеткой из прутьев из хвороста. Когда ячейки заполнятся, их засеют травой, удерживающей корнями песок. Этот метод опробовали еще около двух столетий назад.

Другой интересный маршрут, привлекающий туристов в парке, — «Танцующий лес», где растут «пьяные» сосны с изогнутыми стволами.

Информационные таблички, установленные по ходу движения, объясняют, что причина такого необычного внешнего вида — смещение грунта во время роста дерева.

Публикация от Vera Rozganova (@ori_chocolate)

16 Авг 2017 в 11:54 PDT Полюбоваться меняющимся ландшафтом Куршской косы приезжает много туристов. К сожалению, некоторые пренебрегают запрещающими надписями: сходят с деревянных настилов тропы и гуляют по дюнам.

По словам местного экскурсовода, один такой шаг может вызвать настоящую песчаную лавину и пустить насмарку многолетний труд по укрощению своевольного песка.