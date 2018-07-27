Прокатному производству ММК стукнуло 85

Прокатное производство Магнитогорского металлургического комбината отмечает 85-летие. 28 июля 1933 года был запущен обжимно-заготовочный стан — блюминг №2 от немецкой фирмы Demag, на котором был обжат первый стальной слиток.

Через год вступил в строй первый на Магнитке среднелистовой прокатный стан 500 мощностью 320 тысяч тонн, превратив комбинат в предприятие с законченным металлургическим циклом. В июле 1936-го был выдан первый миллион магнитогорского проката. За последующие пять лет запустили еще пять сортовых станов и второй блюминг производства «Уралмаша».

В годы Великой Отечественной войны на ММК впервые в мире броневой лист был прокатан на блюминге. Каждый второй советский танк в военные годы был сделан из магнитогорской брони.

Как сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», за 15 после военных лет были построены листопрокатные цеха №№1, 2, 3, 4. В последнем был запущен стан 2500 горячей прокатки стального листа, в мае 1969 года приняли в эксплуатацию ЛПЦ №5 со станом 2500 холодной прокатки. 8 октября 1994 принят в действие ЛПЦ №10 со станом 2000 горячей прокатки стального листа, до сих пор являющимся самым производительным на ММК. После реконструкции в середине 2000-х он способен выпускать 6 миллионов тонн поката в год.

За всю свою 85-летнюю историю прокатчики Магнитки произвели около 670 миллиона тонн горячего проката.

В рамках масштабной программы модернизации в 2005-2006 годах было полностью реконструировано сортопрокатное производство, построены комплекс по производству толстолистового проката (стан 5000, МНЛЗ-6 и комплекс внепечной обработки) и комплекс холодной прокатки по выпуску высококачественного автолиста (стан 2000). Продолжается обновление стана 2500 в ЛПЦ-4.