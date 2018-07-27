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Приехали. В правительстве подумывают о введении велосипедного сбора
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Приехали. В правительстве подумывают о введении велосипедного сбора 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Правительство РФ прорабатывает вопрос введения утилизационного сбора на велосипеды и велосипедные рамы. Ставка может составить 10% от конечной стоимости продукции, пишут "Известия".
Данная мера, по мнению чиновников, может поддержать российскую алюминиевую промышленность. Сейчас утилизационный сбор в России взимается с автомобилей — как импортных, так и отечественных. В первом случае он оплачивается владельцем транспортного средства, во втором — производителем, который затем может компенсировать свои траты из бюджета.
Не исключено, что такая же система будет введена и для отечественных производителей велосипедов и рам. В этом случае цены на российскую продукцию задержатся на прежнем уровне, а на зарубежную вырастут пропорционально сумме сбора.
Отмечается, что на рынке представлено большое количество импортных велосипедов, как правило, из Китая (до 70%). Поэтому появление утилизационного сбора в случае введения компенсации для отечественного «велопрома» может помочь в переориентации покупателей на «железных коней» с отечественных заводов.
Однако не все эксперты уверены, что введение утилизационного сбора даст ожидаемый эффект, указывая, что покупатели с высоким доходом по-прежнему будут выбирать импортные товары, несмотря на повышение их стоимости.
Планируется, что окончательное решение по утилизационному сбору на велосипеды будет принято до 1 октября 2019 года, передает "Уралинформбюро".
Утилизационный сбор — разовый платеж в пользу государства, который взимается для обеспечения экологической безопасности окружающей среды и охраны жизни, здоровья человека от вредного воздействия эксплуатации транспорта.
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