Приехали. В правительстве подумывают о введении велосипедного сбора

Правительство РФ прорабатывает вопрос введения утилизационного сбора на велосипеды и велосипедные рамы. Ставка может составить 10% от конечной стоимости продукции, пишут "Известия"

Данная мера, по мнению чиновников, может поддержать российскую алюминиевую промышленность. Сейчас утилизационный сбор в России взимается с автомобилей — как импортных, так и отечественных. В первом случае он оплачивается владельцем транспортного средства, во втором — производителем, который затем может компенсировать свои траты из бюджета.

Не исключено, что такая же система будет введена и для отечественных производителей велосипедов и рам. В этом случае цены на российскую продукцию задержатся на прежнем уровне, а на зарубежную вырастут пропорционально сумме сбора.

Отмечается, что на рынке представлено большое количество импортных велосипедов, как правило, из Китая (до 70%). Поэтому появление утилизационного сбора в случае введения компенсации для отечественного «велопрома» может помочь в переориентации покупателей на «железных коней» с отечественных заводов.

Однако не все эксперты уверены, что введение утилизационного сбора даст ожидаемый эффект, указывая, что покупатели с высоким доходом по-прежнему будут выбирать импортные товары, несмотря на повышение их стоимости.

Планируется, что окончательное решение по утилизационному сбору на велосипеды будет принято до 1 октября 2019 года, передает "Уралинформбюро"

Утилизационный сбор — разовый платеж в пользу государства, который взимается для обеспечения экологической безопасности окружающей среды и охраны жизни, здоровья человека от вредного воздействия эксплуатации транспорта.