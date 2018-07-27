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Челябинцы с нарушениями слуха смогут воспользоваться услугами Сбербанка
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Челябинцы с нарушениями слуха смогут воспользоваться услугами Сбербанка 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
С июля этого года в трёх отделениях Сбербанка в Челябинске запустили сервис дистанционного видеосурдоперевода. Теперь переводчики русского жестового языка в дистанционном режиме, через видеосвязь, будут помогать менеджерам Сбербанка обслуживать клиентов с нарушениями слуха.
Новый формат обслуживания значительно упрощает получение нужных финансовых услуг и оформление документов для данной категории населения. Через специальное приложение на планшете к диалогу подключается квалифицированный сурдопереводчик, который напрямую общается с клиентом и помогает ему выстроить диалог со специалистом банка.
Воспользоваться новым сервисом жители Челябинска с нарушениями слуха могут в одном из трёх офисов Сбербанка, расположенных в центре, на северо-западе и в Ленинском районе города. Адреса офисов — проспект Ленина, 38, Комсомольский проспект, 61 и улица Агалакова, 38. Сурдоперевод доступен в режиме работы отделений — шесть дней в неделю — за исключением воскресных и праздничных дней.
«Люди с инвалидностью нуждаются в повышенном внимании. И Сбербанк совместно с партнером постарался организовать все таким образом, чтобы наши особенные клиенты чувствовали себя более комфортно при посещении банка и могли без коммуникативных сложностей решить нужный вопрос или получить банковскую услугу. Я рад, что Челябинск тоже вошел в список городов, где доступен этот уникальный в своем роде сервис», — рассказывает Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.
Сбербанк — первая в России финансовая организация, которая предложила своим клиентам сервис дистанционного видеосурдоперевода. Напомним, что в рамках проекта «Особенный банк», который стартовал в 2016 году, Сбербанк ставит своей целью адаптировать все без исключения продукты, устройства самообслуживания и офисы для клиентов с инвалидностью.
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