Челябинцы с нарушениями слуха смогут воспользоваться услугами Сбербанка

С июля этого года в трёх отделениях Сбербанка Челябинске запустили сервис дистанционного видеосурдоперевода. Теперь переводчики русского жестового языка в дистанционном режиме, через видеосвязь, будут помогать менеджерам Сбербанка обслуживать клиентов с нарушениями слуха.

Новый формат обслуживания значительно упрощает получение нужных финансовых услуг и оформление документов для данной категории населения. Через специальное приложение на планшете к диалогу подключается квалифицированный сурдопереводчик, который напрямую общается с клиентом и помогает ему выстроить диалог со специалистом банка.

Воспользоваться новым сервисом жители Челябинска с нарушениями слуха могут в одном из трёх офисов Сбербанка, расположенных в центре, на северо-западе и в Ленинском районе города. Адреса офисов — проспект Ленина, 38, Комсомольский проспект, 61 и улица Агалакова, 38. Сурдоперевод доступен в режиме работы отделений — шесть дней в неделю — за исключением воскресных и праздничных дней.

«Люди с инвалидностью нуждаются в повышенном внимании. И Сбербанк совместно с партнером постарался организовать все таким образом, чтобы наши особенные клиенты чувствовали себя более комфортно при посещении банка и могли без коммуникативных сложностей решить нужный вопрос или получить банковскую услугу. Я рад, что Челябинск тоже вошел в список городов, где доступен этот уникальный в своем роде сервис», — рассказывает Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.