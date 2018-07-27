Генетически модифицированные смарт-растения

Генетически модифицированные растения смогут реагировать на такие проблемы в доме как «плесень, газ радон или на высокие концентрации летучих органических соединений», — говорит Нил Стюарт , ведущий автор этого исследования.

Идея основана на том факте, что на самом деле вы никогда не находитесь дома одни. Вместо этого вы окружены «эволюционирующим микробиомным инкубатором», который зависит от того, где находится дом. И растения могут не только улучшить этот микробиом, но и заблаговременно распознать будущие проблемы.

Задача ученого была в том, чтобы сделать в растениях генетический выключатель, который бы реагировал на определенные ситуации. Стюарт годами занимался разработкой растений, которые реагировали бы на определенные условия, например, на слишком высокое содержание азота в атмосфере. Если посмотреть через определенные фильтры, то такие растения начинают светиться.

Такие растения могут напоминать людям о невидимом мире, который их окружает, или же могут выполнять своеобразную функцию Интернета вещей, замечая определенные частицы в воздухе и реагируя на них. Они могут даже использоваться в военных целях, например, реагируя на нарушение периметра или газ в воздухе.

Пока программа находится на стадии разработки, и первые растения, способные подать своим хозяевам сигнал о том, что вокруг назревают какие-то проблемы, появятся как минимум через пару лет.