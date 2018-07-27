СМИ: США готовы нанести удар по ядерным объектам Ирана

Это, по данным источников канала, может произойти уже в августе, отмечает РБК.

При подготовке удара США по Ирану австралийские оборонные объекты, вероятно, будут задействованы в определении целей, рассказали ABC News источники в правительстве Австралии . Аналогичную роль, по их данным, будут играть британские спецслужбы.

Однако существует большая разница между предоставлением точных разведывательных данных, анализом объектов Ирана и участием в «кинетической» миссии, подчеркнул в беседе с каналом неназванный высокопоставленный представитель сил безопасности страны. «Разработка картины очень отличается от фактического участия в нанесении удара», — пояснил он, заметив также, что предоставление властям и представителям союзников информации о том, что происходит на местах, совсем не то же самое, что и «активное нацеливание». ​

На австралийской Северной территории, как уточняет канал, размещен совершенно секретный оборонный объект, который считается ключевым среди так называемого альянса «Пяти глаз», который объединяет спецслужбы США, Великобритании , Австралии, Канады Новой Зеландии . Расположенный в Австралии объект, по информации ABC News, играет определенную роль в управлении американскими шпионскими спутниками. Именно он может быть задействован в подготовке и разработке удара по Ирану.

Также в этих мероприятиях, по данным источников канала, могут быть задействованы «аналитики из малоизвестного австралийского агентства геопространственной разведки». Остальных деталей о подготовке удара собеседники ABC News не приводят.