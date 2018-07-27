В Новоуральске сменился поставщик электроэнергии

В связи с тем, что ООО «Новоуральская энергосбытовая компания» лишено статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности, Министерство энергетики РФ присвоило ОАО «МРСК Урала» функции гарантирующего поставщика в Новоуральском городском округе. Соответствующее решение утверждено приказом Министерства энергетики РФ №595 от 25 июля 2018 года. Статус гарантирующего поставщика присвоен ОАО «МРСК Урала» с 1 августа 2018 г. до даты вступления в силу решения о присвоении статуса ГП победителю конкурса в отношении указанной зоны деятельности ГП, но не более чем на 12 месяцев.

Компания «НУЭСК» с 2006 года обслуживала 90% потребителей Новоуральска и являлась гарантирующим поставщиком на части территории Новоуральского городского округа в границах балансовой принадлежности электрических сетей МУП «Городские электрические сети» и ООО «Энергообеспечивающий холдинг», смежных сетевых организаций и иных владельцев электросетевого хозяйства. Компания обслуживала порядка 2 000 договоров с юридическими и физическими лицами. На сегодняшний день задолженность ООО «НУЭСК» перед ОАО «МРСК Урала» составляет 403 млн рублей.

Энергетики «МРСК Урала» подчеркивают, что смена гарантирующего поставщика никак не отразится на тарифах, условиях договоров для потребителей и на надежности электроснабжения. В настоящий момент в компании организована работа по подхвату функций ГП. Все потребители Новоуральского городского округа, которые ранее оплачивали счета за электроэнергию в адрес ООО «Новоуральская энергосбытовая компания», будут оповещены о порядке дальнейшего взаимодействия.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе «МРСК Урала», это уже третья энергосбытовая компания, которая из-за накопившихся долгов, решением Минэнерго РФ лишается статуса ГП в регионах присутствия ОАО «МРСК Урала». В марте и июне этого года аналогичные процедуры были предприняты в отношении АО «Роскоммунэнерго» (сбытовая компания Нижнего Тагила и Невьянска ) и ПАО «Челябэнергосбыт» (сбытовая компания Челябинской области ). Обе компании находились под управлением АО «Межрегионсоюзэнерго» и так же, как ООО «НУЭСК», накопили большие задолженности на оптовом рынке электроэнергии и перед сетевыми компаниями. «МРСК Урала» просит потребителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Фото: Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»