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Дорогу «Новый Рогачик — Волгоград» отремонтируют к 1 августа
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Дорогу «Новый Рогачик — Волгоград» отремонтируют к 1 августа 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Городищенском районе Волгоградской области к 1 августа планируют закончить ремонт дороги на поселок Новый Рогачик. Обновление идет в рамках федерального проекта.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, протяженность дороги составляет 6,7 километра. На данный момент рабочие завершают укладывают финальный слой асфальтобетона, после чего начнут укреплять обочины щебнем, наносить разметку и устанавливать знаки.
В общей сложности с начала работ на дороге уложено более 10 тысяч тонн асфальтобетона.
Следующий этап обновления — участок протяженностью 1,3 километра. Все работы завершатся до 1 октября 2018 года.
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