Дорогу «Новый Рогачик — Волгоград» отремонтируют к 1 августа

В Городищенском районе Волгоградской области к 1 августа планируют закончить ремонт дороги на поселок Новый Рогачик. Обновление идет в рамках федерального проекта.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, протяженность дороги составляет 6,7 километра. На данный момент рабочие завершают укладывают финальный слой асфальтобетона, после чего начнут укреплять обочины щебнем, наносить разметку и устанавливать знаки.

В общей сложности с начала работ на дороге уложено более 10 тысяч тонн асфальтобетона.

Следующий этап обновления — участок протяженностью 1,3 километра. Все работы завершатся до 1 октября 2018 года.