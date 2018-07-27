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Совсем скоро заработают пункты сдачи бутылок!
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Совсем скоро заработают пункты сдачи бутылок! 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Представители компании «РТ-Инвест», сообщили, что они собираются устанавливать тароматы для тестирования депозитной системы обращения тары. Все как в 90-е, только вместо улыбчивых женщин в специальных пунктах для сдачи будут работать автоматы.
“РТ-Инвест” — крупнейший оператор Подмосковья по обращению с отходами. Его планы масштабны — установить тароматы во всех магазинах Московской области с площадью не менее 200 м².
В текущий момент времени ведутся переговоры с торговыми сетями.
Но авторы идеи не сообщают, то будет платить за пустую стеклянную тару и сколько. И скорее всего будет введено понятие залоговой тары и при этом стоимость напитков будет несколько увеличена. В обратном случае тароматами никто не будет интересоваться — нужно, чтобы залоговая стоимость бутылки была хотя бы 5-7 копеек.
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