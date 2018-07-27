Совсем скоро заработают пункты сдачи бутылок!

Представители компании «РТ-Инвест», сообщили, что они собираются устанавливать тароматы для тестирования депозитной системы обращения тары. Все как в 90-е, только вместо улыбчивых женщин в специальных пунктах для сдачи будут работать автоматы.

“РТ-Инвест” — крупнейший оператор Подмосковья по обращению с отходами. Его планы масштабны — установить тароматы во всех магазинах Московской области с площадью не менее 200 м².

В текущий момент времени ведутся переговоры с торговыми сетями.

Но авторы идеи не сообщают, то будет платить за пустую стеклянную тару и сколько. И скорее всего будет введено понятие залоговой тары и при этом стоимость напитков будет несколько увеличена. В обратном случае тароматами никто не будет интересоваться — нужно, чтобы залоговая стоимость бутылки была хотя бы 5-7 копеек.