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Юрий Борисов пророчит «Звезде» крупнотоннажное будущее
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Юрий Борисов пророчит «Звезде» крупнотоннажное будущее 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
На пленарной сессии Международного дальневосточного морского салона под названием «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий» выступил заместитель председателя правительства страны Юрий Борисов. Вице-премьер рассказал, в частности, как будет работать судоверфь «Звезда», сообщает PRIMPRESS. По словам Юрия Борисова, ежегодно верфь будет выпускать суда тоннажем 330 тысяч тонн в год.
«Чтобы вы понимали, это половина всего, что строят верфи России», — отметил Юрий Борисов. Судостроительный комплекс также будет строить суда, которые прежде в России и Советском Союзе не строились. Кроме того, вице-премьер подробно рассказал о механизмах господдержки отрасли, а частности, лизинговых и инвестиционных квотах.
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