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Имя известного миллионера появится на аллее признания в Костроме
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Имя известного миллионера появится на аллее признания в Костроме 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Скоро на Аллее славы появится новая табличка, посвящённая известному миллионеру и благотворителю Федору Чижову (1811—1877), узнал KOSTROMA.TODAY. Жители города после опроса одобрили установку таблички.
По информации пресс-службы городской администрации, ее откроют в канун празднования дня города 9 августа.
Напомним, Федор Чижов сделал свое состояние на российских железных дорогах. По завещанию почти все свое состояние Чижов завещал на устройство и содержание пяти профессионально-технических учебных заведений в Костромской губернии. Кроме того, Федор Чижов распорядился основать в Костроме родильный дом.
Федор Чижов.
Интересно, что последние годы сам Чижов жил очень скромно. Друзья говорили ему, что «не мешало бы всероссийскому управляющему разных выгодных предприятий хотя бы обить мебель новой клеёнкой»
Традиция ежегодно пополнять аллею славы новыми именами знаменитых костромичей появилась в 2007 году.
Открытие таблички в честь Чижова пройдёт 9 августа в 16:00 на Аллее признания.
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