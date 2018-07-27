Ещё
Ещё есть где отключать: горячая вода пропадёт ещё в одном районе Новосибирска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ещё есть где отключать: горячая вода пропадёт ещё в одном районе Новосибирска 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
С понедельника, 30 июля, горячую воду отключат в домах в Ленинском районе Новосибирска, попадающих в зону ТЭЦ-2, — испытания тепловых сетей на плотность и прочность планируются максимум до 5 августа.
«Гидравлические испытания на плотность и прочность пройдут в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-2: Планировочная, Котовского (от Пермитина до Станиславского), Ватутина, Горский жилмассив, Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, проспект Карла Маркса, Геодезическая, Новогодняя, Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до Ватутина), жилые комплексы «Ясный Берег», «Восточный», «Венеция», «Панорама»», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Отключение горячей воды в домах новосибирцев начнётся с 8:00 29 июля. «При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта, — предупредили в мэрии. — Руководителям организаций и ведомств во время испытаний необходимо усилить надзор за территориями, улицами, межквартальными и внутридомовыми проездами, под которыми проходят испытываемые теплотрассы. Гражданам — соблюдать осторожность и не допускать безнадзорного пребывания детей на улицах».
С начала июля испытания проходят в зоне ТЭЦ-3 — горячей воды не было в Кировском и Ленинском районах города. С конца июня из-за испытаний на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4 горячую воду отключили сразу в семи районах в правобережной части Новосибирска.
ngs.ru: последние новости
Назван средний возраст новосибирца: жители Алтая и Кузбасса оказались старше «Я молила бога, чтобы мы погибли быстро» Фото: на яблонях в центре Новосибирска появились первые плоды
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетят цены на ЖКХ256
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя8
Массовая драка депутатов попала на видео94
Кончаловский отказался от детей6
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение