Суда России предложено наделить исключительным правом на перевозку нефти по СМП

Вице-премьер России Юрий Борисов на Международном дальневосточном морском салоне сообщил, что суда, ходящие под российским флагом, могут получить исключительное право перевозки нефтепродуктов по Северному морскому пути (СМП).

По словам Борисова, вопрос о предоставлении судам под российским флагом исключительного права на перевозку и хранение углеводородов в акватории Северного морского пути прорабатывается, передает ТАСС

В этом году могут появиться другие механизмы поддержки российских судовладельцев, а также дополнительные преференции, добавил вице-премьер.