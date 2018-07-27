Ещё
Грозит ли региону исчезновение пчел, расскажут в пресс-центре «АиФ-Иркутск»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грозит ли региону исчезновение пчел, расскажут в пресс-центре «АиФ-Иркутск» 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В понедельник, 30 июля в 14.00 в пресс-центре «АиФ в Восточной Сибири» (ул. 5-й Армии, 29, офис 411) состоится круглый стол на тему «Грозит ли Приангарью исчезновение пчёл?».
На круглом столе планируется обсудить следующие вопросы:
— сколько в регионе имеется пчелосемей, пасек, в каких районах;
— наблюдается ли сокращение их числа;
— чем грозит человечеству исчезновение пчёл;
— что может стать причиной вымирания пчёл;
— как сохранить численность пчёл.
Для обсуждения данных вопросов приглашены взд начальника отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства Иркутской области Иван Иванович Лобыцин, начальник управления государственного ветеринарного надзора Службы ветеринарии Иркутской области Алексей Александрович Скоростюк, врио начальника отдела государственного ветеринарного надзора и безопасности животноводческой продукции Службы ветеринарии Иркутской области Алексей Владиленович Обухов, руководитель некоммерческой организации «Союз пчеловодов Иркутской области» Виктор Владимирович Серженков, индивидуальные предприниматели Тамара Михайловна Неудачина и Сергей Владимирович Неудачин.
Напомним, иркутян приглашают поучаствовать в конкурсе «Цветы у дома».
АиФ Иркутск: последние новости
Иркутский альпинист сорвался с горы и погиб в Пакистане Иркутян приглашают посмотреть самое долгое в XXI веке лунное затмение Начало грибного сезона. Какие грибы и где собирать в Иркутской области?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетят цены на ЖКХ256
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя8
Массовая драка депутатов попала на видео94
Кончаловский отказался от детей6
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Общество
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение