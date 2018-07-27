Грозит ли региону исчезновение пчел, расскажут в пресс-центре «АиФ-Иркутск» 

В понедельник, 30 июля в 14.00 в пресс-центре «АиФ в Восточной Сибири» (ул. 5-й Армии, 29, офис 411) состоится круглый стол на тему «Грозит ли Приангарью исчезновение пчёл?».
На круглом столе планируется обсудить следующие вопросы:
— сколько в регионе имеется пчелосемей, пасек, в каких районах;
— наблюдается ли сокращение их числа;
— чем грозит человечеству исчезновение пчёл;
— что может стать причиной вымирания пчёл;
— как сохранить численность пчёл.
Для обсуждения данных вопросов приглашены взд начальника отдела животноводства и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства Иркутской области Иван Иванович Лобыцин, начальник управления государственного ветеринарного надзора Службы ветеринарии Иркутской области Алексей Александрович Скоростюк, врио начальника отдела государственного ветеринарного надзора и безопасности животноводческой продукции Службы ветеринарии Иркутской области Алексей Владиленович Обухов, руководитель некоммерческой организации «Союз пчеловодов Иркутской области» Виктор Владимирович Серженков, индивидуальные предприниматели Тамара Михайловна Неудачина и Сергей Владимирович Неудачин.
Напомним, иркутян приглашают поучаствовать в конкурсе «Цветы у дома».