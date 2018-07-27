В Краснодаре дополнили план дорожного ремонта на 2018 год

Краснодаре в план дорожного ремонта на 2018 год дополнительно включили еще пять участков. В их числе улица Пластунская в хуторе им. Ленина, ее приведут в порядок за счет экономии в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации города.

Еще 4 магистрали отремонтируют по краевым программам: подъездную дорогу к НСТ «Кубанское яблоко», улицу Октябрьскую в поселке Лазурном, улицу им. Гагарина, улицу 1 Мая. Ремонт первых трех улиц начнут в августе, проект по ремонту улицы 1 Мая находится в процессе подготовки, работы начнутся осенью.

«Темпы по дорожному ремонту набраны хорошие, практически все дороги в рамках федерального проекта мы завершим в течение лета, когда транспортная нагрузка на магистрали — минимальная, — прокомментировал мэр Краснодара Евгений Первышов . — Более того, рачительное и экономное использование краевых и федеральных средств позволяет нам включить в план дорожного ремонта этого года новые объекты».

По данным пресс-службы, сейчас в столице Кубани ведут дорожный ремонт на 47 объектах из 64. При этом на 38 объектах стадия готовности составляет 90%. Ремонт 11 дорог уже полностью завершен, это 1-й и 2-й проезды Стасова, улицы Дмитриевская дамба, Карасунская, Евдокии Бершанской, Железнодорожная, Привокзальная площадь и др.

До конца июля начнут ремонтировать участок улицы им. Кондратенко, в августе стартуют работы на улицах Комсомольской, им. Ягодина, Скульптора Коломийцева. Все работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется завершить до 1 сентября 2018 года.