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Мэр Саратова попросил губернатора включить Трофимовский мост в проект «Безопасные и качественные дороги»
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Мэр Саратова попросил губернатора включить Трофимовский мост в проект «Безопасные и качественные дороги» 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Мэр Саратова Михаил Исаев попросил губернатора области Валерия Радаева включить Трофимовский мост в программу «Безопасные и качественные дороги», а также предусмотреть финансирование ремонта рельсового полотна в центе города, сообщает пресс-служба главы региона.
Реализация приоритетного проекта обсуждалась вчера, 26 июля, на совещании в правительстве области.
«Как известно, Минтранс России вносит коррективы в определение параметров агломерации, прежде всего это касается увеличения её радиуса. В связи с чем, регион подготовил и направил в федеральное ведомство соответствующие расчеты», — отметил на заседании Радаев.
Он также упомянул, что за счет приоритетного проекта планируется найти финансирование на проект скоростного трамвая.
Напомним, 20 июля движение автотранспорта по Трофимовскому мосту в Ленинском районе Саратова было сокращено до двух полос. Ранее зампред комитета мэрии Сергей Кузнецов официальновысказал журналистам свои опасения, связанные с возможным обрушением Трофимовского моста.
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