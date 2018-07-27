Мэр Саратова попросил губернатора включить Трофимовский мост в проект «Безопасные и качественные дороги»

Реализация приоритетного проекта обсуждалась вчера, 26 июля, на совещании в правительстве области.

«Как известно, Минтранс России вносит коррективы в определение параметров агломерации, прежде всего это касается увеличения её радиуса. В связи с чем, регион подготовил и направил в федеральное ведомство соответствующие расчеты», — отметил на заседании Радаев.

Он также упомянул, что за счет приоритетного проекта планируется найти финансирование на проект скоростного трамвая.