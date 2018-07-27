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КАМАЗ в 1 полугодии увеличил продажи прицепной техники на 26%
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КАМАЗ в 1 полугодии увеличил продажи прицепной техники на 26% 

Автостат 1 час назад
Фото: Автостат
По данным Торгово-финансовой компании «КАМАЗ», продажи прицепной техники камазовского производства в первом полугодии 2018 года составили 1913 единиц, что на 26% выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, лидером рынка является самосвальный прицеп НЕФАЗ-8560, который выпускает дочернее предприятие автогиганта в Башкирии — ПАО «НЕФАЗ». Эта модель предназначена для перевозки зерна и других сельскохозяйственных грузов, в том числе и минеральных удобрений. Платформа прицепа — металлическая, прямоугольной формы, с откидными боковыми бортами. Кроме основных бортов прицеп имеет и надставные металлические борта, что позволяет перевозить до 15 кубометров груза.
Набирает популярность и самосвальный прицеп ТЗА-8551, которую выпускает другое дочернее предприятие «КАМАЗа» в Башкирии — Туймазинский завод автобетоновозов. Он предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и строительных грузов, а также минеральных удобрений по всем видам дорог. Прицеп оснащен самосвальной платформой с надставными бортами, что позволяет перевозить до 18 кубометров груза.
Модели НЕФАЗ-8560 и ТЗА-8551 оснащены самосвальными платформами с двусторонней разгрузкой. Механизм подъема и опускания платформы — гидравлический, с приводом от гидросистемы автомобиля-тягача. Как отмечается, техника позволяет перевозить широкую номенклатуру грузов и благодаря откидным бортам производить быструю разгрузку.
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