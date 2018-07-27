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Жителей Самары оставят без горячей воды до середины августа
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Жителей Самары оставят без горячей воды до середины августа 

63.ru 39 минут назад
Фото: 63.ru
На Самарской ТЭЦ стартуют масштабные гидравлические испытания
В понедельник, 30 июля, теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей Самарской ГРЭС. Из-за этого в нескольких районах города полностью отключат горячее водоснабжение.
— Горячее водоснабжение будет недоступно для всех потребителей в пределах улиц: Волжский проспект — Максима Горького — Братьев Коростелевых — железная дорога — Комсомольская площадь — Пятигорская — Ново-Урицкая — Авиационная — Клиническая — Дзержинского — Партизанская — Аврора — Гагарина — Революционная — Ново-Садовая — Соколова — Лесная с 30 июля по 12 августа, — рассказали в «Предприятии тепловых сетей» (ПТС).
Для удобства потребителей сотрудники ресурсоснабжающей организации также подготовили ориентировочную карту района, который останется без горячей воды:
Горячая вода будет отсутствовать во всех домах, попавших в голубую зону
После испытаний энергетики будут устранять обнаруженные дефекты. Поэтому горячую воду будут возвращать в дома самарцев постепенно.
Параллельно с этими испытаниями начнется масштабный ремонт теплотехнического оборудования II тепломагистрали Самарской ТЭЦ. В результате горячее водоснабжение отключат для жителей домов в границах улиц: Алма-Атинская, Черемшанская, Ташкентская, Нагорная, Ново-Вокзальная, Вольская, Металлургов, Металлистов, Свободы. Работы будут проводить с 1 по 12 августа.
Карта района проведения ремонтных работ:
Уточнить, попадет ли ваш дом в зону приостановки подачи горячего водоснабжения, можно будет в интернет-приемной «ПТС». Для этого будет достаточно ввести в соответствующую графу его точный адрес.
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