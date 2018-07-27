Заметки наших читателей. Салехард — город для ворон, но не воров

Несколько дней назад я купила про запас блок сигарет и пачку кофе, а потом, зайдя в другой магазин, оставила эти покупки в ячейке для хранения и напрочь про них забыла. Когда дома закончились энергетики, в памяти всплыл номер металлического шкафчика. Предчувствия меня не обманули: покупки до сих пор лежали там, за приветливо приоткрытой дверцей, что всколыхнуло массу воспоминаний.

Однажды я шла вдоль забора бывшего детского садика моего сына, и оттуда меня окликнула его воспитательница: «Ольга Анатольевна, вы куда в отпуск собираетесь?»

— В Питер. А вы?

— И я в Питер. Меня там в том году обворовали! — И меня обворовали! — Давайте вместе поедем!

Да уж, одна бомба в две воронки не падает. На Ямале Вороний день — национальный праздник. Зато за его пределами северян можно брать голыми руками.

В Питере в этом году я оставила сумку с куском колбасы в аналогичном незапертом шкафчике буквально на пять минут. Сумочку жалко… Сын, который теперь живёт в северной столице, когда мы ходим куда-нибудь вместе, всё время шипит: «Мама! Застегни сумочку!». Да и без него хватает предупреждающих. На улице прохожие напоминают о незакрытой сумочке на каждом шагу. В магазине видела объявление: «У нас орудуют воры! Держите сумки при себе!». В метро дежурная по экскаватору снизу предупредила: «Граждане! Вам навстречу движется группа цыган. Не смотрите им в глаза и берегите деньги!». В троллейбусе, который двигался, между прочим, по Невскому проспекту, контролёр огласила: «В салон нашего транспорта только что вошла известная питерская карманница. Запомните её в лицо и будьте осторожны». Кстати, одна с виду приличная женщина сразу закрыла лицо рукой и вышмыгнула на следующей остановке.

Недавно я в Салехарде привычно кинула в шкафчик пакет, и меня тут же догнал мужчина с ключом с пластмассовой треугольной биркой в руках.

«Вы забыли запереть ячейку, — сказал он. — Я запер. Вот ваш ключ». «Вы, наверное, из другого города?», — спросила я. «А как вы догадались?»