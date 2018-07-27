Ещё
СМИ: США готовятся нанести удар по Ирану при помощи Австралии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В России взлетят цены на ЖКХ
В России взлетят цены на ЖКХ

СМИ: США готовятся нанести удар по Ирану при помощи Австралии 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Как удалось выяснить журналистам, секретный оборонный объект на территории Австралии поможет Вашингтону вычислить предполагаемые цели для нанесения удара.
Соединенные Штаты готовы нанести удар по ядерным объектам Ирана, местонахождение которых Вашингтону помогут определить австралийские военные, сообщает ABC News со ссылкой на источник в правительстве Австралии.
Также, как удалось выяснить журналистам, в операции по определению возможных целей будут принимать участие британские спецслужбы.
Высокопоставленный источник также подчеркнуто разделил «разработку картины», «активное нацеливание» и непосредственно «фактическое участие в нанесении удара».
По данным телеканала, на севере Австралии размещен секретный оборонный объект, к которому имеют доступ представители спецслужб США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Именно он будет задействован в подготовке удара по Ирану, который может произойти уже в августе этого года.
Напомним, в мае глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном из-за якобы несоблюдения Ираном условия отказа от ядерной программы. После этого между сторонами начались взаимные угрозы применения разнообразных санкций.
В частности, Тегеран пригрозил, что, если Соединенные Штаты введут запрет на импорт иранской нефти, Иран через Ормузский пролив заблокирует все поставки топлива в Персидском заливе.
Президент Ирана Хасан Роухани призвал Трампа не «играть с львиным хвостом» и раскритиковал угрозы Вашингтона в отношении экономики страны, заявив, что США не удастся остановить экспорт иранской нефти.
Роухани также напомнил, что Тегеран может ответить на американские угрозы.
Накануне западные эксперты рассказали, как будет выглядеть вторжение США в Иран.
ТК «Звезда»: последние новости
«Последний из могикан»: единственный житель неизвестного племени Амазонки попал на видео Россияне увидят самое длительное в XXI веке затмение Луны Минфин предложил учитывать нарушения ПДД при определении цены ОСАГО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Гройсман отказался «преклонять колени» перед Россией80
Массовая драка депутатов попала на видео74
Юлия Скрипаль вернется в Россию71
Путин подшутил над делегацией на БРИКС117
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Украина
01:23
Сотни мигрантов прорвались в Испанию
В мире Европа
01:33
Самые громкие разоблачения WikiLeaks
Политика
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение