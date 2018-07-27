СМИ: США готовятся нанести удар по Ирану при помощи Австралии

Как удалось выяснить журналистам, секретный оборонный объект на территории Австралии поможет Вашингтону вычислить предполагаемые цели для нанесения удара.

Соединенные Штаты готовы нанести удар по ядерным объектам Ирана , местонахождение которых Вашингтону помогут определить австралийские военные, сообщает ABC News со ссылкой на источник в правительстве Австралии.

Также, как удалось выяснить журналистам, в операции по определению возможных целей будут принимать участие британские спецслужбы.

Высокопоставленный источник также подчеркнуто разделил «разработку картины», «активное нацеливание» и непосредственно «фактическое участие в нанесении удара».

По данным телеканала, на севере Австралии размещен секретный оборонный объект, к которому имеют доступ представители спецслужб США, Великобритании , Австралии, Канады Новой Зеландии . Именно он будет задействован в подготовке удара по Ирану, который может произойти уже в августе этого года.

Напомним, в мае глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном из-за якобы несоблюдения Ираном условия отказа от ядерной программы. После этого между сторонами начались взаимные угрозы применения разнообразных санкций.

В частности, Тегеран пригрозил, что, если Соединенные Штаты введут запрет на импорт иранской нефти, Иран через Ормузский пролив заблокирует все поставки топлива в Персидском заливе.

Президент Ирана Хасан Роухани призвал Трампа не «играть с львиным хвостом» и раскритиковал угрозы Вашингтона в отношении экономики страны, заявив, что США не удастся остановить экспорт иранской нефти.

Роухани также напомнил, что Тегеран может ответить на американские угрозы.

Накануне западные эксперты рассказали, как будет выглядеть вторжение США в Иран.